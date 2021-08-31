拍下廣島核爆畫面同款航拍相機 空軍三重一村全臺首亮相

空軍三重一村為目前雙北唯一保存最完善的防砲陣地， 新北市文化局首度與中央研究院、空軍司令部、農林航空測量所， 共同合作策劃全臺首檔砲陣地特展「俯瞰─空照圖特展」， 展出包括全臺首度亮相的珍貴航拍相機、 稀有巨型空照圖和少見的空照底片判讀儀器等， 以瞭解大臺北地貌的變遷及防砲陣地的歷史，展覽自即日起至202 2年6月30日於空軍三重一村免費展出。

新北市文化局長龔雅雯表示，「俯瞰-空照圖特展」 先前已推出線上導覽影片，讓民眾搶先一睹5大展區風采，分別為「 沉浸體驗區」、「座標揭密區」、「歷史場域區」、「聞物再現區」 、「實鏡操作區」等。展出多樣航拍周邊文物， 帶領民眾重溫空軍三重一村過去軍事防禦及人文歷史的故事， 邀請市民朋友們一起聽故事、學歷史、玩科普。

細數展覽當中不能錯過的3大特點，包括「 巨型空照圖和紅藍立體圖」、「珍貴航拍相機」、「 空照底片判讀儀器」。其中農林航空測量所提供的「 大臺北巨型空照圖」，讓民眾能從1945跨越至2020年代， 一窺大臺北地貌的變遷，還有平常難以看到的「紅藍圖」， 只要搭配專用眼鏡，大臺北地貌立刻以3D模式浮現眼前。此外， 展出的3臺航拍相機F-8、K-17C、K-20皆為全臺首度亮 相，其中低空航拍相機K-20全球僅1萬5千臺， 同機款更拍攝過二戰時期廣島核爆的歷史畫面。 至於由中央研究院出借的「橋式立體鏡」、「大型底片判讀檯」 等儀器，可將平面圖形化為立體影像，用來觀察山坡、 建築物的起伏變化等功能。

空軍三重一村園區參觀落實各項防疫措施，包括實聯制、 管控容留人數、酒精消毒、體溫量測及維持社交安全距離等。此外， 只要在現場完成指定任務， 即可獲農林航空測量所提供的限量紅藍眼鏡，還能參加每月抽獎， 獎品包括一村限定眷村袋及空軍司令部提供的經國號手擲飛機。 更多詳情請上空軍三重一村網站或臉書粉絲團查詢。

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供