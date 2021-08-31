植樹造林綠化減碳救地球 免費苗木開放申請

新北市農業局秉持拯救地球暖化， 減少二氧化碳及溫室氣體排放的信念，長期致力於新北市植樹造林， 持續不間斷地推動民眾響應市府參與植樹造林， 享受栽種樹木的樂趣，共同努力創造更好的環境。為方便民眾參與， 凡持有新北市土地需要造林的民眾，自110年9月1日至10月2 9日，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、 土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木。

農業局表示，森林在碳中和的永續發展中扮演無可替代的重要角色， 樹木既可涵養水源、固定土壤，同時也有吸附懸浮粉塵、淨化空氣、 減少PM2.5的效果；樹木本身令人怡情養性， 生活周遭若有賞心悅目的草花灌木相伴更是心曠神怡。 造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、 山櫻花、台灣欒樹、茄苳、樟樹等有助於防砂固土的景觀樹種； 位於沿海地區的土地，可以申請栽植羅漢松、毛柿、 水黃皮等防風功能良好、耐鹽耐旱的樹種。 詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（https://bit. ly/2Qqoku2）查詢。

另各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（ 不提供個人申請）如欲進行環境綠美化，自110年9月1日至10 月29日可向市府綠美化環境景觀處申辦。市府兩座直營苗圃「 石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」每年備有種類30餘種的草花 灌木提供環境綠美化工作，其中包含香草植物芳香萬壽菊， 也有庭園常見灌木如桂花、金露花、杜鵑及七里香等， 以及喬木類樹苗如欅木、香椿、青剛櫟等， 相關申請資訊及苗木申請表單請至綠美化環境景觀處網站「布告欄- 下載專區」（https://bit.ly/2sR4K2Q） 查詢。

照片來源：新北市政府農業局提供