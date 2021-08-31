土地銀行舉行「麟洋羽球認同卡」發表會

土地銀行於8月31日上午舉行「麟洋羽球認同卡」發表會，並邀請卡片主角，同時也是該行羽球隊隊員的王齊麟、李洋一同參與發表。土地銀行表示特別選在麟洋奪冠滿月的日子發表這張眾所期待的認同卡，除了表彰卡片的特殊意義外，也希望能讓國人再次找回一個月前那個讓大家熱血沸騰感動的時刻。

土地銀行董事長謝娟娟致詞時表示，這張麟洋羽球認同卡，從發想設計，到通過奧委會及VISA公司的相關審核，真的經過很多努力才得以誕生。同時也特別感謝VISA公司的大力協助，讓這張卡能在麟洋二人奪冠滿月的今天與大家見面。

發表會上由土地銀行董事長謝娟娟、總經理何英明偕同王齊麟與李洋進行揭卡儀式，本次土地銀行共推出兩款卡面，卡面設計以冠軍戰最後一刻「鷹眼壓線」做為主元素，分別搭配麟洋二人的揮拍英姿以及振臂吶喊圖像，讓喜愛他們的民眾有兩種不同的選擇。這張信用卡珍貴之處，除了代表奧運金牌的最高榮耀，具有東奧標誌值得深藏之外，卡片還承載著麟洋奮戰不懈的精神，透過卡片將這股正面能量傳遞到每一個持卡人手中，此外，持該認同卡消費，土地銀行也會提撥刷卡金額0.25%回饋金協助國內羽球運動發展，希望可以讓羽球成為全民運動；同時為響應全球節能減碳趨勢，土地銀行在本次卡片的製作上特別採用環保材質，除了鼓勵民眾選擇電子對帳單，申辦方式也以線上申請為主。

土地銀行為歡慶二人奪冠也推出一系列如數位存款客戶購物行動Pay、冠軍轉轉樂以及定期(不)定額下單等各項優惠專案；另外表示為配合行政院即將發行的「五倍券」，推出新戶申辦該認同卡並綁定專案，就有機會抽中與麟洋近距離見面(與麟洋共餐或打球)的活動，詳細活動內容請見土地銀行官網。