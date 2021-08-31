【凱達格蘭論壇】學者咸認:台海穩定牽動全球　美國前助理部長: 撤離阿富汗•就能向印太地區投入更多資源

華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）, 曾任美國國防部印太助理部長 (中央社檔案照片) 華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）, 曾任美國國防部印太助理部長 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「凱達格蘭論壇」今天(8/31) 登場，首場聚焦台海變局。4位與談人不約而同表示，台灣是確保印太地區自由開放的關鍵，台海穩定牽動全球，且應讓中國知道，「任何入侵台灣的威脅，都要付出代價」。

外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會今天舉辦線上「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」，第一場「台海變局對印太自由秩序之挑戰」，由國家安全會議副秘書長徐斯儉主持。

與談人為美國華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）、日本自民黨青年局長兼眾議員牧島Karen（Makishima Karen）、澳洲亞洲協會政策研究所政策執行主任莫德（Richard Maude）與法國戰略研究基金會台灣計畫主任波恩達茲（Antoine Bondaz）。

曾任美國國防部印太助理部長的薛瑞福首先表示，中國共產黨利用美國撤離阿富汗警告台灣，想要「不戰而勝，危害台灣意志」，但拜登（Joe Biden）政府指出，撤離阿富汗戰爭，就能向印太地區投入更多時間與資源。

他提到芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）最新民意調查顯示，若中國入侵台灣，52%的受訪者贊成美國派遣軍隊防衛，是這項問題自1982年首次提出以來的最高紀錄。

薛瑞福提出台海變局5大觀察趨勢。

第一，是中國共產黨的軍事能力近年快速擴張，企圖改變區域版圖。薛瑞福認為，若共產黨想攻台灣，美國能在動態發展的情勢中發揮影響力，但以中國目前的戰略能力，他對此存疑。

第二，台灣的軍事能力也持續增加，「蔡英文總統信任美國，但同時也知道台灣應該為自身防衛負最大責任... 我認為台灣在對的道路上，對競爭局勢也更嚴肅以待」。

第三，美國對台海也更嚴正以對，在拜登政府下，國防部開始沙盤推演與中國在台海的現實作戰策略。

再者，薛瑞福指出，台灣盟友也更認真看待台海情勢，有越來越多的公開行動與言論。最後他說，台灣為「現代富爾達缺口（Fulda Gap）」，即冷戰時東德與西德邊界，具有重要戰略意義。

「我們支持台灣，並非同理台灣受威脅，或與台灣有貿易往來，並非因半導體，或基於義務... 真正原因，是台灣為確保印太地區自由開放秩序的關鍵」。

日本眾議員牧島Karen則表示，疫情之下，「台灣風險管理出色能力獲日本高度讚揚，但卻不能參加世界衛生組織（WHO）令人不解」，她同時感謝台灣在日本遭遇疫情與天災時伸出援手的情誼。

她強調，台灣和平與日本直接相關。7月公布的「防衛白皮書」首次提及台灣穩定對日本與國際社會安全的重要性，牧島Karen引用日本防衛大臣岸信夫在記者會中所言，

「我們需要更加關注美國與中國在印太地區的發展，才能確保台海局勢」。

澳洲智庫主任莫德分析面對台海變局，能做的為以下6點：

第一，台灣必須持續增加正當性，以獲得尊嚴與尊重，「這也是蔡英文總統正在做的，包括抗疫措施與半導體發展」。

第二，台灣應持續發展防禦的能力與意志，不僅是軍事上的決心，還有經濟的對抗優勢等；

第三，台灣應持續尋求盟友，「創造國際空間，讓他們幫助台灣自我防衛」；

第四，應「國際化台灣面臨的挑戰」，好讓中國了解，維持台海和平不是兩岸問題，而是全球議題。

再者，台美應持續合作，向中國傳送清楚訊息，以免低估兩國反應的共同意志；最後，美國與盟友應仔細思考台海變局的可能性，尋找有效回應，

「讓北京知道，任何威脅入侵台灣的企圖， 都是要付出代價的」。

法國學者波恩達茲則以歐洲角度分析台海局勢。他說，「歐洲已意識到台灣重要性」，包括台灣強化歐洲外交網絡並新增兩個館處—駐普羅旺斯辦事處與駐立陶宛代表處。面對中國憤怒制裁，歐洲11國國會外交委員會主席共同支持立陶宛，「必須透過歐盟團結來對抗中國的經濟威脅」。

波恩達茲指出，歐盟國會以及法國在內的各歐盟成員國國會都在積極運作，確保與台灣持續合作，並擴大台灣國際參與。他說：

「歐洲開始越來越常談論台灣，但面對中國外交施壓，歐洲在印太區域應有更積極的角色，避免中國片面以武力改變現狀。」

他表示，歐盟印太戰略草案2週後將出爐，將對台海議題有所著墨。

最後波恩達茲在回覆詢問時說道，「不應僅將台海議題放在『獨裁』對『民主』框架下，我們支持台灣不僅因其民主政體，而是因為這符合所有人的利益。我們應確保台灣人民的意志被聽見，不是中國共產黨說了算，而應該由2400萬台灣人民共同決定」。

外交部自2017年起每年與國內智庫合辦「凱達格蘭論壇-亞太安全對話」，針對海事安全、全球公衛及經濟安全等議題，邀請官員及學者專家就亞太區域威脅及變局挑戰進行討論。