110學年度大學指考分發 新北在地就學學生表現優異

110學年度大學考試入學分發今(31)日放榜， 教育局表示，新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生計有3 ,443人，經統計有884位錄取公立大學，其中共計172人錄 取臺清交等頂尖大學。 各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站(以下簡稱考分 會)（網址：http://www.uac.edu.tw）， 考生可經由網站查詢，錄取通知則由各錄取學校直接寄發給考生。

三重高中胡兆誠同學指考錄取國立東華大學應用數學系統計科學組。 胡同學的父親為小兒麻痺患者，長期在外地工作，繼母為新移民， 當繼母罹癌時，孝順的他一肩扛起家務，為了不讓父母擔心， 於高中階段便打工賺取自己的學費及生活費， 雖然打工佔去了很多學習的時間，但胡同學積極樂觀， 把握在學校上學的時光，非常勤奮向學，在學業上也有出色的表現。 今天指考能有這樣的成績，師長們都為他感到欣喜， 足為所有學生的表率。

雙溪高中陳銘祥同學高二時選擇自然組就讀， 但他一直對體育競賽具有高度興趣，雖然從小並非體育班出身， 一直都是在課後之餘默默看著體育團隊練習，平時也只能在體育課、 運動會時才能享受流汗的暢快。直到升上高三，孔憲凡老師、 李麗玲老師及體育老師楊小芳老師看出他的潛力， 鼓勵他往體育相關科系發展，並介紹體團教練詹明益老師， 請教練協助他自主培訓。因為是從零開始， 陳銘祥比誰都更努力去練習，每天都在田徑場上奔馳，日夜不倦， 風雨無阻。靠著艱苦的訓練，讓他在大學術科考試中拿到15級分滿 分，PR值達到93的佳績， 並順利於考試分發管道錄取國立東華大學體育與運動科學系， 準備在自己喜愛的領域大放異彩，綻放精采人生。

教育局提醒，錄取名單公告後，倘對分發結果有疑義， 可先至考分會網站進行「分發結果說明」 查詢各志願校系未錄取原因。如仍有疑義，請於110年9月2日下 午5時前，依簡章規定於考分會網站線上申請，須於9月2日下午1 1時59分前繳交複查工本費後申請複查分發結果。 錄取生應攜帶相關證件前往錄取學校辦理相關手續， 上述事項日期與地點，由各校自行規定並通知。祝福每一位學生順利 邁入下一個大學新鮮人的學習階段。

照片來源：新北市政府教育局提供