台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告書」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西

立法院9月將開議，國防部官員幕僚及工作人員，8月31日上午將大批111年度預算書送抵立法院。中央社 立法院9月將開議，國防部官員幕僚及工作人員，8月31日上午將大批111年度預算書送抵立法院。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部今天(8/31) 公布110年中共軍力報告書，和往年判定中共資通電作戰僅初具癱瘓台灣作戰體系能力不同，今年判斷中共已具軟硬殺電子攻擊、通信阻絕等能力，戰力擴及第一島鏈以西。

國防部「民國111年度預算書」、「五年兵力整建及施政計畫報告」和「110年中共軍力報告書」上午送抵立法院。

國防部111年度預算書上午送抵立法院各立委辦公室，多項過去被列機密預算的採購案，今年都轉為公開預算。包括海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、MQ-9B海上衛士無人機、配備於「岸防巡航飛彈系統」（CDCM）的岸置魚叉飛彈、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲。

另根據預算書披露，陸、海、空三軍明年(111年) 起將陸續建置「遙控無人機防禦系統」。

外傳民國111年國防預算作業維持費創新高。國防部發言人史順文今天說，共編列1069億元，是因敵情威脅，派遣機艦嚴密監控海空域的頻率、數量都大幅增加，是確保國家安全的必要投資。

國防部上午舉行線上例行記者會。史順文表示，國防部明年度作業維持費共編列新台幣1069億元，相較110年度增加76億元，主要在維持三軍各式武器裝備妥善率、油料及彈藥的採購，以及提升後備戰力所需的費用。

史順文說，面對當前敵情威脅，國軍派遣機艦嚴密監控海空域狀況，頻率、數量都有大幅增加；國軍各項主戰裝備的維持、後勤補給資源，都必須做最好準備，都是為確保國家安全、維護國軍戰力的必要投資，期盼國人共同支持。

媒體詢問，國防部規劃2000億元的飛彈特別預算案，是否要提升「天弓三型」飛彈量產能力，或是「源頭打擊」飛彈的研發能力，史順文表示，國防部是依國軍作戰需求，規劃各項軍事投資，以建構堅強的防衛戰力；國防預算籌編都依照預算法相關規定辦理，在未奉核定前，不做任何評論。

另外，近日中共和英、美、日等國在台灣周邊海空域演習傳聞不斷，史順文說，台海周邊海空域狀況、敵情及區域情勢變化，國軍透過聯合情、監、偵系統都可有效掌握，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」妥慎預應，以維護領空、領海安全。

史順文表示，至於情資掌握及兵力運用，都屬作戰計畫一部分，國防機密與國家安全息息相關，必須有嚴密管控機制，避免遭有心人士竊取，無法完整公開說明請各界諒解。

「110年中共軍力報告書」

國防部在「110年中共軍力報告書」提到，隨著中共山東、遼寧號航空母艦戰力生成，配合海空軍兵力常態化進行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營；研判2025年 (民國114年) 後「003」航艦將撥交服役，共軍區域拒止及反介入能力將日趨完備。

對共軍登陸能力，去年度報告書指，中共受限運輸載具及後勤支援缺乏問題，「現階段尚未完全具備大規模登陸作戰能力」；今年度報告雖認為共軍運輸載具、後勤支援不足仍是問題，但特別提及中共持續列裝各型海空戰略投送能量，並加速對台「多維雙超」、「立體登陸」作戰能量。

報告今年也首納認知作戰、灰色地帶威脅等內容，同時把「抽砂船違法作業」納為中共聯合威懾手段一環。

針對中共資通電作戰能力，往年報告指中共初具「癱瘓台灣防空、制海、反制作戰體系」，今年報告進一步點出，共軍現階段已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合網軍啟動有線、無線全球網路攻擊，初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的能力，對台威脅甚鉅。

另外，111年度預算書中也指出，空軍編列新台幣470億8073萬元持續預算（111年至116年），籌購F-16型機遠距精準武器。

「五年兵力整建及施政計畫報告」

「五年兵力整建及施政計畫報告」披露，F-16型機遠距精準武器為AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射飛彈及AGM-154C遠距遙攻精準彈藥。

報告指出，國軍也將籌購劍翔反輻射無人機、雄昇及萬劍飛彈等遠距精準武器，打擊敵作戰重心與關鍵要害，阻滯敵海空戰力發揮。至於雄昇飛彈為何，軍方不予評論。

MQ-9B海上衛士無人機

具備「打擊能力」

台灣對美採購MQ-9B海上衛士無人機，軍方曾表示購買的是「偵蒐型」，但國防部111年度預算書內容顯示，編列217億元採購的4架MQ-9B，擁有長滯空、日夜間全時段監偵能力，也具備「打擊能力」。

前國防部長嚴德發去年(2020年) 在立法院備詢時，有立委詢問MQ-9B原型為精準獵殺攻擊武器，台灣採購是否會引發區域緊張，嚴德發答詢提到，台灣對美採購的MQ-9B無人機是偵蒐型，作戰需求是聯合情監偵的偵蒐用途。

但根據111年預算書內容，「高高空無人機系統」（MQ-9B）具備「打擊能力」，編列新台幣217億2254萬元持續預算，於111年至114年執行。

空軍在預算書中指出，為提升防衛作戰不對稱戰力，應籌建具長滯空、日夜間全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像並即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求。

空軍表示，運用「高高空無人機系統」長滯空且具籌載彈藥能力等特點，也能支援作戰並對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

因應無人機威脅

建置「遙控無人機防禦系統」

因應無人機威脅，陸海空三軍共編列43億5144萬元持續預算，建置「遙控無人機防禦系統」，將部署外離島、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區，提升防衛作戰能力。

國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所曾示警，中國廠商在小型無人機方面稱霸全球商業市場，可預期國軍一旦遭遇地面武裝衝突時，將不可避免面對無人機威脅，因此西方國家有關反制小型無人機相關能力的建構發展，值得台灣注意。

預算書指出，為防範無人機入侵，針對基地（港口）、機場，建立遙控無人機防禦系統；另外離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區依營區範圍，對入侵營區的無人機實施偵蒐、干擾，提升基地、飛航安全維護及戰時防衛作戰能力。

根據預算書內容，此案由空軍統籌建案，陸海空三軍共編列新台幣43億5144萬元持續預算，除了海軍執行期間為111年至112年外，陸軍及空軍執行期間為111年至115年。

陸軍共採購5套遙控無人機防禦系統、232把干擾槍；海軍未披露系統數量，僅顯示採購43把干擾槍；空軍也未透露系統數量，但將建置於全台45處營區。

海軍提升現有6艘

康定級艦戰鬥系統

海軍指出，共編列約431億元性能提升現有6艘康定級艦戰鬥系統，將能大幅提升防空、反飛彈能力；此外，已使用約20年的海欉樹防空飛彈，將更換為中科院海劍二。

海軍司令部一共編列新台幣431億5990萬元、111年至119年的持續預算，性能提升6艘康定級艦（拉法葉艦）戰鬥系統。

預算高峰落在112年至114年，分別為97億3745萬元、67億1609萬元、62億8447萬元；111年為10億元、115年至118年均為43億1597萬元；119年為21億5798萬元。

海軍指出，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

中央社報導，民進黨籍立委蔡適應透露，康定艦艏B砲位已使用約20年的海欉樹防空飛彈，終於確定要更換為中科院研發的海劍二，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升防空、反水面及反潛等整體戰力。

海軍官網刊載，康定艦最大特色為匿蹤化艦體設計，全艦表面並沒有特別突昂結構，大部分甲板機具皆已隱藏船艦內，雄二反艦飛彈發射箱也置入艦內，外部面積表面也傾斜正負10度角，避免複雜造型或菱角結構，可分散雷達波段進而達隱匿效果；康定級巡防艦排水量滿載3680噸、最大速率25節、長125公尺、寬15.4公尺、吃水5.5公尺。

目前海軍共有6艘康定級艦，分別為康定艦（PFG-1202）、西寧艦（PFG-1203）、昆明艦（PFG-1205 ）、迪化艦（PFG-1206）、武昌艦（PFG-1207）、承德艦（PFG-1208）。

民進黨立委蔡適應說，國防部111年度預算書共有幾項指標個案，其中F-16遠距精準武器籌購、康定級艦戰鬥系統性能提升及高高空無人機系統，是其中三項金額破新台幣百億元的案子。

針對明年預算案的重點，蔡適應表示，國防部明年公務預算編列3726億、基金預算編列590億元，兩者加上新式F-16戰機採購特別預算的401億元後，可讓國防資源總體達到4717億元，創史上新高。

蔡適應指出，就公務預算傳統「三區分」來看，明年人員維持費編列1708億元（45.8%）、作業維持費1069億元（28.7%）、軍事投資費949億元（25.5%），這是5年來人維費占比首度低於46%，較最高點的2018年48.4%下降不少。

蔡適應認為，募兵制上路後，政府努力新增許多加給，作為招募誘因，各招募管道達成率表現不錯，但沒有讓人事費比例繼續擴張，仍控制在可接受狀況內。

其次，對作維費比110年增加1.3%，蔡適應指出，顯見在中國頻繁騷擾情況下，相關維保需求確實需要提升，他也在去年10月針對此議題質詢。

但據他了解，國防部明年在JP-8航空燃油只採購約4503萬加侖，不僅比今年再減少5.3%，為近年來次低外，比例上更只剩2017年編列的6018餘萬加侖的74.8%，他已要求國防部務必確保油料不會短缺，相關任務所需都要得到充足支應。

在軍事投資方面，蔡適應表示，由於幾年前累積許多大案，因此明年新增計畫相對少，就幾項指標個案來看，「F-16遠距精準武器籌購（AGM-84、AGM-154、AGM-88）」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統（MQ-9B無人機）」是三項總額超過百億元的案子。

另外，蔡適應說，像是「遙控無人機防禦系統」、「新型目獲雷達系統」也都相當讓人關注。

康定級艦戰鬥系統性能提升方面，蔡適應透露，艦艏B炮位使用20多年的海欉樹防空飛彈，終於確定要更換為中科院研發的海劍二，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升康定級艦防空、反水面及反潛等整體戰力。

蔡適應表示，今年5月獲得三讀通過成立的全民防衛動員署，首度在明年成為預算編列單位；另外，後備戰力提升，也是一條不可揠苗助長的路。

台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告書」：估共軍資通電作戰能力 擴及第一島鏈以西