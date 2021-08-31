無藥感保健食品趨勢　葉黃素、酵素和雞精魚精最熱門

國人每年食用的營養補充品甚多，而被視為重要選擇依據的保健食品評選機制「SNQ國家品質標章」，由評審專家審核保健成分有效性相關實證和各項品質、安全資料後，今日公布今年第一批通過評選的34項保健食品名單。其中有半數是液態和凍狀的劑型；在功效成分上以葉黃素、酵素和雞精、魚精中的胺基酸等為大宗。為讓民眾更認識這些獲得評選通過的保健食品，即日起也推出「我認證，你見證」民眾票選活動，歡迎有保健需求的民眾踴躍參與。

全球營養保健品趨勢之一是友善多元劑型、強調無藥感，在本次送審的保健食品中也展現了這樣的特點。飲品和凍狀的型態較以往多，已占半數，例如有葉黃素產品擺脫傳統的膠囊劑型而以飲品型態推出，益生菌產品也有以凍狀型態上市。「SNQ國家品質標章」營養保健食品類評審召集人陳樹功指出，有愈來愈多的保健食品朝向一般食品形態發展，由於無藥感，使得民眾對這種形態的營養保健食品更願嘗試和接受。不過，評審專家在審查申請SNQ標章的保健食品時，都會從產品訴求和配方組合的邏輯是否合理、有效成分是否清楚標示、最終產品的安全和功效檢測等各項目，為民眾嚴謹把關，選出安全且具品質的保健產品。

從功效成分來看，因疫情期間3C產品使用遽增，申請審查的葉黃素保健品也較去年同期增加1倍，提升體力、保護力的產品如滴雞精、魚精類及樟芝的產品也呈現成長，顯見疫情下，國人對自我健康的保養與提升，更為重視！然大量的保健食品進入市場，民眾要如何選擇？SNQ強調的「良幣驅逐劣幣」，就是作出市場區隔的方法！

在今年通過SNQ的產品中，還看到保健食品銷售通路的變化：從零售藥粧通路，逐漸轉向直銷、微商等新型態銷售模式。SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉表示，這樣的轉變，除了通路型態已由線下轉為線上，另因保健食品的機能性和其特殊性，將產品透過「專業說明」及「體驗回饋」，會讓民眾較容易接受。所以今年可以看到幾個台灣微商公司都有保健食品通過SNQ評審，藉由第三方單位的審核，確保產品的品質與安全，破除老王賣瓜的疑慮。

由生策中心推動的SNQ品質標章著重產品要有客觀的「科學實證」，強調安全、品質和保健訴求，為的是要提供國人在保健食品的選擇上有所依循。SNQ營養保健食品類一年公布兩次審核通過名單及年底揭曉國家生技醫療品質獎的得主，為了讓民眾更認識今年首批通過認證的保健食品，即日起推出「我認證，你見證」讚產品票選活動，讓大家有機會體驗剛審查出爐的保健品！請到「SNQ國家品質標章」官網（www.SNQ.org.tw）參加。