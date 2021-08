【超級變變變】南非新病毒突變種 配備多種變異、威脅難料

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)新冠肺炎(COVID-19)病毒突變個沒完,南非又出現了最新的C.1.2變異株,目前案例雖相對算少,但變異程度之大,令專家繃緊神經。

衛報報導,C.1.2首現於5月,南非境內各省都有其蹤跡,現已擴至其他七國,涵蓋非洲、歐洲、亞洲與大洋洲。專家之所以憂心,在於其基因帶有多種強大病毒株的變異特徵,包括令人聞風色變的delta。

由於數據不足,目前世衛(WHO)尚未將C.1.2列為「值得關切」的變種病毒,其傳染力與突破疫苗防護的威力,仍待研究。然而,既然它帶有多種變異株的特色,科學家不免會多加留意其逃離免疫反應的能耐。

不過,科學家呼籲民眾稍安勿躁。新冠病毒持續變異,許多突變種會自然消失,C.1.2也可能落得如此下場。在得出更多數據之前,按部就班接種疫苗,仍是預防重症的不二法門。

目前WHO清單上,高關注變異株(variant of concern,VOC)有四,分別為alpha(B.1.1.7)、beta(B.1.351;)、gamma(P.1)、與delta(B.1.617.2)。須留意變異株(variant of interest,VOI)也有四種,分別為eta(B.1.525)、iota(B.1.526)、kappa(B.1.617.1)、與lambda(C.37)。