【超級變變變】南非新病毒突變種 配備多種變異、威脅難料

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）病毒突變個沒完，南非又出現了最新的C.1.2變異株，目前案例雖相對算少，但變異程度之大，令專家繃緊神經。

衛報報導，C.1.2首現於5月，南非境內各省都有其蹤跡，現已擴至其他七國，涵蓋非洲、歐洲、亞洲與大洋洲。專家之所以憂心，在於其基因帶有多種強大病毒株的變異特徵，包括令人聞風色變的delta。

由於數據不足，目前世衛（WHO）尚未將C.1.2列為「值得關切」的變種病毒，其傳染力與突破疫苗防護的威力，仍待研究。然而，既然它帶有多種變異株的特色，科學家不免會多加留意其逃離免疫反應的能耐。

不過，科學家呼籲民眾稍安勿躁。新冠病毒持續變異，許多突變種會自然消失，C.1.2也可能落得如此下場。在得出更多數據之前，按部就班接種疫苗，仍是預防重症的不二法門。

目前WHO清單上，高關注變異株（variant of concern，VOC）有四，分別為alpha（B.1.1.7）、beta（B.1.351;）、gamma（P.1）、與delta（B.1.617.2）。須留意變異株（variant of interest，VOI）也有四種，分別為eta（B.1.525）、iota（B.1.526）、kappa（B.1.617.1）、與lambda（C.37）。