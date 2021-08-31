9/3起開放預約　第七輪加開23歲至28歲民眾施打　BNT優先開放這族群預約

9月3日起，開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗23歲至28歲民眾」預約接種。(示意圖／Getty Images) ... 9月3日起，開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗23歲至28歲民眾」預約接種。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(31)日說，9月3日10時起增加開放預約對象，為「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗23歲至28歲民眾」，施打時間為9月9日至9月10日。

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指揮中心說明，9月3日10時起至9月4日18時，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

至於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象及滿18歲以上的第九類對象，依原預約期程，已於8月31日中午12時停止預約及修改，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。



另針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。