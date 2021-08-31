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曾興奮迎美遊客 歐盟國家再度恢復對美旅遊禁令

今年6月16日歐盟方才解除美國至歐洲的旅遊禁令，當時美國每10萬人僅73.9例確診，如今已風雲變色。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/31 16:03
（圖/美聯社）

（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）歐盟今年6月為迎接夏季旅遊季，擴大解除針對對美的「非必要旅遊」限制國名單，不料後來Delta變種病毒變成流行，歐盟本週一（30日）又再度研擬恢復對美之旅遊禁令。

在疫情之前，每年有超過一千五百萬名美國人至歐洲旅遊，為避免觀光產業擴大衝擊，今年6月16日歐盟解除旅遊禁令，並依據各國疫情發展訂定相關政策。

根據該決議，一個國家若要具備進入歐洲旅遊的資格，過去14天內，每10萬人的病例數必須少於75例。依此標準，美國當時的數據為73.9例。

此外，美國人若要進入歐盟27個國家旅遊，要先接種過輝瑞(Pfizer/BioNTech)、莫德納(Moderna)、或嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，且獲得「疫苗證書」才能入境。

然而時至今日，美國當地疫情再度爆發，Delta病毒肆虐各州，歐盟國家因此再度研擬實施旅遊禁令，未來可能包含嚴格入境隔離、進一步篩檢要求，甚至針對「非必要旅遊」進行全面限制。

對此， 白宮新聞秘書 Jen Psaki 於週一時回應，認為這次恢復旅遊禁令只會針對未施打疫苗的美國人，因此她也呼籲，要讓歐美旅遊恢復的最佳辦法，就是大家都去打疫苗。
美國
歐盟
歐洲
旅遊禁令
疫苗

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