驚險! F16戰機南台灣低空衝場滑出跑道　後方幻象2000緊急爬升

花蓮基地1架F-16戰機8/31於屏北機場執行戰備道起降演練，降落戰備道末端滑出道面，經檢查飛機輕損，人員均安。（民眾提供）中央社 花蓮基地1架F-16戰機8/31於屏北機場執行戰備道起降演練，降落戰備道末端滑出道面，經檢查飛機輕損，人員均安。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍司令部今天(8/31) 表示，花蓮基地1架F-16戰機，上午6時32分於屏北機場執行戰備道起降演練，降落戰備道末端滑出道面，經檢查人員均安、飛機輕損，詳細原因由專案小組調查中。

國軍漢光37號實兵實彈演習將於9月13日至17日舉行，其中一大亮點是三型主力戰機（幻象2000、F-16、IDF經國號）降落屏東佳冬戰備道。

空軍上午發布新聞稿表示，花蓮基地1架F-16戰機（機號6829號），上午6時32分於屏北機場執行戰備道起降演練，降落戰備道末端滑出道面，經檢查人員均安、飛機輕損，詳細原因由專案小組實施調查中。

針對參與漢光預演的一架F-16戰機，今天降落屏北機場時滑出道面。空軍司令部參謀長黃志偉說，2名飛行員沒有受傷，戰機機首、起落架輕微損害，已組成專案小組調查事件原因；漢光演習會按原來規劃繼續演練。

《自由時報》報導，空軍F-16戰機今晨在屏東空軍機場進行低空衝場演練時失控衝出跑道，目擊者指出，第1架衝場的是IDF戰機，出事的F16排第2順位進場，緊跟在後的第3架幻象2000戰機見前機F-16衝出跑道，趕緊拉起機身爬升，避開可能發生的危險。



國防部上午舉行線上例行記者會，空軍司令部參謀長黃志偉表示，這架F-16B雙座型機，機號6829，飛行員在飛機滑出跑道時緊急關車、脫離，基地立即啟動消防搶救控制現場，飛機已載往棚廠進行後續評估修復，空軍司令部並組成專案小組調查意外事件原因。

黃志偉表示，2名飛行官都是中校飛行員，他們沒有受傷，飛行員也沒有呼叫飛機有異常情況。戰機的機首、起落架有輕微損害，正在進行修復評估；這架戰機後續是否參加戰備演練，會根據調查情況而定。

黃志偉指出，此事件如確認為個案的話，「原則上漢光演習相關規劃，都正常進行」，後續漢光操演所有操作仍然會按原來規劃，繼續進行演練。

黃志偉說，上午模擬戰備道起降演練時，天氣符合起降標準。實際上全台規劃所有戰備道都符合戰機最小起降帶、緊急落地標準才會使用，佳冬戰備道的起降條件不會低於國道戰備道。

媒體詢問，跑道末端有攔截鋼索，F-16的尾鉤為何沒有鉤到？中央社引述黃志偉表示，飛機落地時，飛行員在飛機減速上有很多考慮因素，飛行員會視當時情況，採取最適當措施、運用最適當裝備。

黃志偉說，今天這架飛機最後使用情況為何、遭遇狀況為何，還在對飛行員進行後續調查，在黑盒子資料下載完畢後可以進一步了解，「目前看起來，飛行員都是按照相關技術命令操作飛機」。

2011年時佳冬戰備道操演因雨取消，如果這次漢光演習當天大雨是否有預備方案，黃志偉表示，戰備道落地要求就是要符合地面磨擦係數標準、符合最小起降帶，「下雨不是唯一考量因素」，前幾年因為大雨不符合落地安全要求，所以取消操演，後續演練會依據飛機最小落地條件標準執行操演。

黃志偉說，演習當天如果下大雨，全台各基地都有規劃戰備道，「戰備道演練仍然會持續進行」，只是會改在各基地裡，模擬在滑行道上或跑道上的戰備道進行操演。

至於飛機降落時是否左傾不平衡？黃志偉表示，不一定是畫面上看到的飛機俯仰角、傾側角變化，就是不正常。飛行員會評估道面狀況、視天候、氣流情況做最佳操作，「並沒有飛機左傾不平衡，才滑出跑道」；飛機演練都會掛有安全防護、配有保險裝置的彈藥。

黃志偉說，飛行員一定評估過飛機可以安全落地，才會讓飛機觸地，只要覺得不安全都可以重飛，並規劃有重飛航線。空軍都依照技術命令、飛行訓練手冊，與其他國家採用的標準沒有不同。