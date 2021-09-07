【投資理財老生常談】太貴入手難？低價轉機股值得注意

如何選擇優質投資標的？投資人各有不同心得。如果能夠找到轉機股，又能搭上未來商機，價格不貴，風險低，應該是理想機會。台股不乏此類標的，值得注意。

興櫃市場公信電(8119)去(2020)年下半年，因遭逢新冠肺炎疫情。衝擊國際汽車巿場，影響接單，業績下挫。今年上半年，聯電榮譽副董事長宣明智接手公信電董座，開始調整業務方向，暫緩進軍國際車市，轉向耕耘正夯的國內電動巴士，績效立現，營收成長率由負轉正，且價格不貴，成為廉價電動車概念股。

公信電資本額6億3621萬餘元，資產總額20億25127萬餘元，負債總額7億5250萬餘元，資本公積加保留盈餘達6億8839萬餘元，每股凈值20元，財務狀況良好。去年EPS 1.55元，今年配息1.2元。2021年上半年EPS 0.59元。

值得重視的是今年7月營收2億1335萬餘元，比去年同期9653萬餘元，大增121％，累積營收9億9740萬餘元，比去年同期累積營收10億8157萬餘元，減幅縮小到7.78%，業績轉機明顯。

由於台灣積極汰換燃油巴士，2040年之前，全部汰換成電動巴士，正提供公信電大好切入電動車良機。由於電動巴士、電動車零組件，台灣一應俱全，全部集中台中以北，方圓百公里之內，提供公信電大好商機。

公信電產品分為精簡型電腦與汽車電子兩大領域。精簡型電腦與歐洲、美洲客戶結盟，成為三方策略，另成立軟體銷售小組，提供完整的軟硬體解決方案，放眼東南亞，開拓亞洲智慧辦公市場，以公信電過去在海外發展電動巴士實績，回頭打入台灣市場，成功機會應該不小，值得投資人注意。

弘憶股(3312)也是轉機股，資本額12億5114萬餘元，資產總額62億8974萬餘元，負債總額46億4423餘萬元，資本公積加保留盈餘4億9527餘萬元，每股淨值13.15元。上半年EPS 1.46元，比去(2020)年同期0.44元，大幅成長。

由於持續受惠筆電、網通、消費性電子產品等，客戶訂單湧入，半導體通過路商弘憶股產能持續供不應求，今年營運可望逐季成長，下半年業績應屬正向穩定，有機會優於上半年。

半導體產業正夯，缺貨持續，弘憶股訂單能見度已經看到2022年，部分熱門訂單更拉長到2023年。今年前7個月營收突破百億元，年增44.16%，創歷年同期新高，表現不俗。究其原因還是受惠疫情導致產業結構改變，加上中美貿易戰漫延影響。

今年第二季弘憶股營收47.46億元，比去年同期増加50％，毛利率年增1.35%，達到5.99%，單季稅後盈餘1.17億元，EPS 0.94元，創歷史新高紀錄。弘憶股目前營運方向，將積極提升客戶滲透率，開拓高成長產品應用市場，持續進行數位轉型，精進營運效率、強化人力資源管理，以深化在半導體產業鏈中附加價值。

居家辦公、遠距教學需求，加上5G應用蓬勃發展，尤其WiFi5/6晶片、交換器(Switch)、藍牙晶片、乙太網路晶片等，相關需求市場暢旺，車用、電信營運商等市場領域穩定增量。產能緊缺狀況，即使有重複下單狀況，但是距離満足客戶需求，仍有不小差距。

嘉裕(1417) 也是值得注意標的，經過2019年兩階段減資，打消累計虧損，資本額僅剩18.99億元。嘉裕是資產股，擁有上海商銀(5876)1.7萬張，價值約7億4460萬元，不動產有22筆，均為早期取得，尚末資產重估，價值不斐，其中多處是台北市精華區房地產，帳面每股淨值14.44元。

新團隊在「強化通路、品牌轉型、數位優化」三大策略並進下，由於疫情改變消費習慣，在正裝之外，再投入休閒、內睡衣款式，不分季節，強化女性服飾市場，多元化分散營運風險。且拿下海、空軍制服供售站三年，共21億元大標案，奠定業績穩定成長動能，加上第一季結束虧損連連的亞曼尼品牌代理業務，調整營運步伐。

嘉裕去年因認列存貨跌價損失、資產減損，導致税後浄損3.53億元，每股虧損1.86元，但是整頓後今年上半年毛利率達54.09%，營業利益率2％，稅前淨利率11.81%，已交出EPS 0.70元不錯的獲利，以獲利能力觀察，如能提升營業利益率，應更能增加利潤。

由於資產豐富，嘉裕楊梅廠土地超過8000坪，正積極規劃將土地開發成「綜合型文創商業園區」，將申請變更為商業用地，規劃設置小型生活商場、餐飲玩樂區、成衣展示區，開發期大約一年。屆時對嘉裕增加業外收入，應有助益。

走在轉機道路上，嘉裕收入增加，逐漸甩開沈重包袱，重新調整業務方向，而且營運轉虧為盈，值得注意。