Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

官媒稱網遊「精神鴉片」 中共限縮未成年人每週僅打三小時遊戲

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/31 12:33
中共官方30日限制未成年人僅能週末打三小時網路遊戲，平日一率禁打。

中共官方30日限制未成年人僅能週末打三小時網路遊戲，平日一率禁打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）中國國家機器再次出手干預民眾生活。中共當局30日進一步緊縮未成年人打遊戲時間，平日一律禁打，僅開放週五到週日晚間八點到九點時段。

近年中國手遊市場蓬勃發展，中國國家新聞出版署以遏止未成年人沈迷遊戲的風氣為由，宣佈所有網絡遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時網絡遊戲服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

此外，聲明也提出，要嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，並要求各級出版管理部門，加強對網絡遊戲企業落實提供網絡遊戲服務時段時長、實名註冊和登錄、規範付費等情況的監督檢查，加大檢查頻次和力度，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

本次中國出手限縮未成年人打遊戲並非空穴來風，在8月3日《中國經濟參考報》便發文以「精神鴉片」」、「電子毒品」批評網路遊戲毒害青少年應及早規範，並點名大陸娛樂龍頭騰訊旗下風靡全中國的遊戲《王者榮耀》，也導致遊戲股應聲暴跌。

當時騰訊以「雙減、雙打、三提倡」措施回應。即減少未成年遊戲用戶在線時間，由非節假日遊玩時間將從 1.5 小時降至 1 小時，節假日從 3 小時減到 2 小時；未滿 12 歲者禁止在遊戲內消費。

騰訊也誓言打擊未成年人冒充或購買成年人帳號等現象，並強調會進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年玩家的遊戲時間，並倡議全面禁止未滿 12 歲玩家進入遊戲。

騰訊試圖以上述措施就此止血，然而中共當局並未就此滿意。如今國家新聞出版署出手，硬生生未成年人每週遊戲時間壓縮在週末3小時，讓遊戲企業與未成年有苦說不出。

路透社報導指出，根據Newzoo分析中國遊戲市場在2021年預估將產生456億美元的收入，而對該國遊戲市場的打擊將會產生全球範圍的影響，如持有騰訊集團29%股票的Prosus荷蘭科技投資公司以及股價也跟則下滑1.45%。

VOA報導指出，以騰訊公佈的第2020年第四季數據分析，未成年人僅佔該公司網遊收入6%，若剔出該項收入不會對公司造成致命傷。
網路遊戲
遊戲成癮
中國
騰訊
王者榮耀

相關新聞

中國政府再傳封殺藝人！還珠格格「小燕子」趙薇作品下架、消失網路
中國政府再傳封殺藝人！還珠格格「小燕子」趙薇作品下架、消失網路
2021/08/28 15:18
中國企業若擁敏感數據恐被下「禁足令」？傳中國新規將阻海外上市
中國企業若擁敏感數據恐被下「禁足令」？傳中國新規將阻海外上市
2021/08/27 20:42
台灣8/26增2例本土及6例境外移入新冠肺炎　另增2死
台灣8/26增2例本土及6例境外移入新冠肺炎　另增2死
2021/08/26 14:16
立陶宛慘遭中國報復 台灣外交部：全力聲援、歡迎訪台
立陶宛慘遭中國報復 台灣外交部：全力聲援、歡迎訪台
2021/08/24 18:12
無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉
無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉
2021/08/24 10:33