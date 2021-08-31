官媒稱網遊「精神鴉片」 中共限縮未成年人每週僅打三小時遊戲

中共官方30日限制未成年人僅能週末打三小時網路遊戲，平日一率禁打。 中共官方30日限制未成年人僅能週末打三小時網路遊戲，平日一率禁打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）中國國家機器再次出手干預民眾生活。中共當局30日進一步緊縮未成年人打遊戲時間，平日一律禁打，僅開放週五到週日晚間八點到九點時段。

近年中國手遊市場蓬勃發展，中國國家新聞出版署以遏止未成年人沈迷遊戲的風氣為由，宣佈所有網絡遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時網絡遊戲服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

此外，聲明也提出，要嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，並要求各級出版管理部門，加強對網絡遊戲企業落實提供網絡遊戲服務時段時長、實名註冊和登錄、規範付費等情況的監督檢查，加大檢查頻次和力度，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

本次中國出手限縮未成年人打遊戲並非空穴來風，在8月3日《中國經濟參考報》便發文以「精神鴉片」」、「電子毒品」批評網路遊戲毒害青少年應及早規範，並點名大陸娛樂龍頭騰訊旗下風靡全中國的遊戲《王者榮耀》，也導致遊戲股應聲暴跌。

當時騰訊以「雙減、雙打、三提倡」措施回應。即減少未成年遊戲用戶在線時間，由非節假日遊玩時間將從 1.5 小時降至 1 小時，節假日從 3 小時減到 2 小時；未滿 12 歲者禁止在遊戲內消費。

騰訊也誓言打擊未成年人冒充或購買成年人帳號等現象，並強調會進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年玩家的遊戲時間，並倡議全面禁止未滿 12 歲玩家進入遊戲。

騰訊試圖以上述措施就此止血，然而中共當局並未就此滿意。如今國家新聞出版署出手，硬生生未成年人每週遊戲時間壓縮在週末3小時，讓遊戲企業與未成年有苦說不出。

路透社報導指出，根據Newzoo分析中國遊戲市場在2021年預估將產生456億美元的收入，而對該國遊戲市場的打擊將會產生全球範圍的影響，如持有騰訊集團29%股票的Prosus荷蘭科技投資公司以及股價也跟則下滑1.45%。

VOA報導指出，以騰訊公佈的第2020年第四季數據分析，未成年人僅佔該公司網遊收入6%，若剔出該項收入不會對公司造成致命傷。