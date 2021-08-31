330萬人想打BNT疫苗！陳時中鬆口可混打　首批最快9/1抵台灣

民眾最關心的BNT疫苗混打可能性，陳時中鬆口，專家認為AZ和BNT混打方向是可行的。 民眾最關心的BNT疫苗混打可能性，陳時中鬆口，專家認為AZ和BNT混打方向是可行的。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據傳首批BNT疫苗最快將於明（9/1）日傍晚抵台，而針對民眾最關心的混打可能性，指揮中心也鬆口，專家認為AZ和BNT混打方向是可行的，不過仍須視疫苗進貨量考慮可行性。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會7月與上海復星醫藥達成協議，各採購500萬劑，總計1500萬劑的BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，捐給台灣政府統籌運用。

日前台灣成功爭取到一批疫苗現貨，自28日下午2時起開放登記BNT疫苗施打意願，待抵台後將優先保留120萬供學生接種，剩下的80萬劑開放給1至10類對象，再依年齡長幼往下施打。

自28日開放意願登記以來，短短3天意願人數已經接近330萬人，接種意願潮有增無減，此外，民眾也很關心混打可能性，指揮中心指揮官陳時中鬆口坦承，專家確實認為BNT疫苗等mRNA疫苗作為混打劑是具有可行性，但開放混打時程及適用對象群，需根據進貨量謹慎考量。

陳時中再次強調，年度國內COVID-19疫苗政策以擴大第1劑疫苗涵蓋率目標，力拚讓更多人打到第1劑疫苗，擁有基本保護力，再布局第2劑施打，讓保護力更足夠。

至於首批BNT疫苗何時到貨呢？有消息傳出，順利的話最快明（9/1）傍晚到深夜間能抵台。不過確切情況仍有待指揮中心今日下午說分明。