杜絕中國干預校園 澳洲擬推大學「反滲透」訓練

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）為防中國滲透校園，澳洲擬推出新規，要求大學師生接受訓練，一旦察覺有任何疑似「外國干預」的行徑，須立即向校方通報。

雪梨晨鋒報報導，自國安機構示警，重要研究資料恐有遭竊疑慮後，官方便亟欲透過制定法規杜絕這類活動。

據草案，與海外機構進行學術研究的師生，必須學習如何辨識外國干預風險，並減輕其危害。訓練內容包括讓師生瞭解，這類校園滲透活動通常是透過何種途徑進行，會以何種方式呈現，從而讓人員提高警覺，加強檢舉。

此外，大學也須設立專責單位，負責審查與海外機構合作的計畫，是否有安全風險，並與政府單位密切溝通。

由於人權觀察組織（Human Rights Watch）報告曾揭露中國學生在澳洲遭親北京政府的同學監視與騷擾等情況，甚至連遠在家鄉的親人都因其校園活動而被警方關切，新草案也將有所因應，在新生訓練中納入通報管道，為遭到外國干預、恫嚇與騷擾，因校園出現自我審查而受害的學生，提供保護與協助。

根據該報告，曾有大學老師抱怨，在台灣等敏感議題上，授課已益漸困難，往往會遭遇來自親中學生的反彈。

不過，這項反滲透草案並非沒有爭議。其中一項規定，大學教授等師資必須揭露過去十年來與外國政黨的關係，引發校園強烈反彈。校方也憂心，若未能確切執行新規，不清楚要承擔何種後果。