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美新冠肺炎調查報告 「實驗室流出」派佔上風

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/02 10:48
美新冠肺炎調查報告 「實驗室流出」派佔上風

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）新冠肺炎爆發已經將近兩年，至今人們仍在探求病毒最終的起源，而雖然美國總統拜登指示情報機構全力調查，美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)最新發布的報告坦承，離一個讓人接受的真相還很遙遠。

拜登8月27日在一篇聲明中指出，病毒起源有關的關鍵資料仍在中國內部，然而中國政府打從一開始起就試著要避免國際調查員和全球公衛系統專家取得這些重要證據，全球各界都引頸期盼得到最終的真相，而直到達到那個目的前，美國都不會停止尋找答案。

然而，即使拜登已經明確指示美國情報機構全力進行調查，根據目前已知的資訊，大致上對於病毒的起源，情報人員仍分為兩派，其中一派認為病毒是經由與野生動物的自然接觸傳到人類社會，不過這派的支持者較少；另外較多人支持的一派則認為，病毒的外流很可能是因為武漢病毒實驗室內，因實驗、動物處理不當或是取樣時發生意外，導致病毒進入人體。

報告最後表示，縱使因實驗室意外流出的可能性比較大，在中國願意提供更多疫情前的醫療樣本與流行病學資料等資訊前，實在難以確定真實的結果，不過照目前狀況看來，中國應該不會願意提供這些訊息，因為現階段，中國正極力與美國展開資訊上的對抗，甚至更宣稱美國馬里蘭州的迪特里克堡 (Fort Detrick) 實驗室才是病毒的真實起源。

拜登強調，會持續對中國施壓，要求中國遵從科學倫理與規範，這包括共享疫情早期的消息與數據、生化安全的準則以及動物數量的資訊等，因為這是全球當前悲劇的主因，美國絕對不會為此讓步。
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新冠肺炎
武漢實驗室

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