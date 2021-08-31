劇毒燃料全球禁用達成！UNEP：全球已無國家使用含鉛汽油

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）具毒性的鉛化合物一度被視為是低成本又高效的燃油添加劑，加入的汽油可以提高燃料的辛烷值並防止引擎內產生震爆，然而由於其燃燒後產生的廢氣足以傷害中樞神經系統，各國開始立法禁用含鉛汽油的使用，歷經多年的努力，聯合國環境署（UNEP）在近期宣布，含鉛汽油已正式在全球絕跡。

事實上，通用汽車的研究實驗室在1920年代首次將四乙基鉛等鉛化合物作為添加劑加入到汽油當中後，含鉛汽油對水與空氣造成的污染，已毒害地球將近一個世紀，並在許多地方造成心血管疾病、癌症、中風以及中樞神經疾病等問題，即使早在1924年就有標準石油公司工人因此喪命，全球在1970年代前，仍持續將鉛加入到汽油當中。

1980年代以降，較為富有的已開發國家開始逐步淘汰含鉛汽油的使用，不過速度相當緩慢，直到2000年初期，還有86個國家仍在使用，而隨著北韓、緬甸與阿富汗在2016年停售，伊拉克、葉門等國也開始跟進，而隨著最後的使用國阿爾及利亞在今(2021)年禁止含鉛汽油後，全球終於正式擺脫了這種有毒添加物的陰霾。

自2002年開始就與國家、私人公司與公民組織接觸，積極為禁止含鉛汽油而努力的聯合國環境署在這個重大進展上功不可沒。執行董事安德森(Inger Andersen)指出，含鉛汽油的出現，是人類在社會上所做出許多錯誤決定的縮影，然而，這同時也代表著人們會從錯誤中學習。綠色和平組織則宣稱，這是一個「有毒年代」的終結。

非洲綠色和平組織的活動家Thandile Chinyavanhu樂觀說道，人們得以完全禁止20世紀最毒的燃料，代表著我們未來也可以做到完全禁用化石燃料。