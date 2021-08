【阿富汗戰爭走入歷史】 塔利班稱「寫下歷史」 美國改以外交再過招

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)美國已於美東時間30日撤離最後一批駐阿富汗軍隊,延宕20年的阿富汗戰爭正式劃下句點,塔利班政權歡欣鼓舞,稱「寫下歷史」,美國則強調後續的公民離境安全問題,並表示將透過外交與塔利班治下的阿富汗「開啟新篇章」。

美國國防部發布聲明中,美軍中央司令部司令麥肯錫(Kenneth McKenzie)表示,美國從阿富汗撤軍的作業已完成,撤離美國公民、他國國民以及弱勢阿富汗人的軍事任務也已結束。最後的撤退任務由一架C-17運輸機執行,該航班於美東時間30日3點29分從哈密德.卡賽國際機場(Hamid Karzai) 起飛,在美國總統拜登(Joe Biden)所定下8月31日前完成撤離。

麥肯錫指出,在近20年的任務中,有超過80萬美軍與2.5萬平民在阿富汗服役,有2,461名美軍與平民喪生,超過20,000人受傷,其中也包含了在26日喀布爾機場自殺攻擊事件中喪生的13名美軍。

麥肯錫表示曾與塔里班(Taliban)代表會面並警告他們,若干擾美國非戰鬥人員的撤離行動,將會有嚴重後果。而塔里班相當「務實的」並未出手擾亂美國在機場的行動。

塔利班全面接掌阿富汗 喜「寫下歷史」

送走美軍,將阿富汗全面掌控在手的塔利班難掩興奮與勝利的喜悅。路透社報導,塔利班發言人阿瑪迪(Qari Yousuf Ahmadi)宣布,「最後一批美軍離開了喀布爾機場,我們的國家已經完全獨立」。

塔利班高層官員哈卡尼(Anas Haqqani)則在推文中表示:「我們再度寫下了歷史,美國和北大西洋公約組織(NATO)對阿富汗的20年占領已在今晚結束。我很高興,經過了20年的聖戰、犧牲和苦難,我驕傲地看到了這個歷史時刻。為所有聖戰烈士祈禱。」

We made history again.The 20-year long occupation of Afghanistan by the United States & NATO has ended tonight. I am very happy that after 20 years of jihad, sacrifices & hardships I have this pride to see these historic moments. I pray for the souls of all the martyrs of Jihad. pic.twitter.com/WrfzE26ErM