【阿富汗戰爭走入歷史】 塔利班稱「寫下歷史」 美國改以外交再過招

美軍最後一班軍機於30日撤離阿富汗，為深陷泥淖的近20年阿富汗戰爭劃下句點。（圖／美聯社） 美軍最後一班軍機於30日撤離阿富汗，為深陷泥淖的近20年阿富汗戰爭劃下句點。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國已於美東時間30日撤離最後一批駐阿富汗軍隊，延宕20年的阿富汗戰爭正式劃下句點，塔利班政權歡欣鼓舞，稱「寫下歷史」，美國則強調後續的公民離境安全問題，並表示將透過外交與塔利班治下的阿富汗「開啟新篇章」。

美國國防部發布聲明中，美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，美國從阿富汗撤軍的作業已完成，撤離美國公民、他國國民以及弱勢阿富汗人的軍事任務也已結束。最後的撤退任務由一架C-17運輸機執行，該航班於美東時間30日3點29分從哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai） 起飛，在美國總統拜登（Joe Biden）所定下8月31日前完成撤離。

麥肯錫指出，在近20年的任務中，有超過80萬美軍與2.5萬平民在阿富汗服役，有2,461名美軍與平民喪生，超過20,000人受傷，其中也包含了在26日喀布爾機場自殺攻擊事件中喪生的13名美軍。

麥肯錫表示曾與塔里班（Taliban）代表會面並警告他們，若干擾美國非戰鬥人員的撤離行動，將會有嚴重後果。而塔里班相當「務實的」並未出手擾亂美國在機場的行動。

塔利班全面接掌阿富汗 喜「寫下歷史」

送走美軍，將阿富汗全面掌控在手的塔利班難掩興奮與勝利的喜悅。路透社報導，塔利班發言人阿瑪迪（Qari Yousuf Ahmadi）宣布，「最後一批美軍離開了喀布爾機場，我們的國家已經完全獨立」。

塔利班高層官員哈卡尼（Anas Haqqani）則在推文中表示：「我們再度寫下了歷史，美國和北大西洋公約組織（NATO）對阿富汗的20年占領已在今晚結束。我很高興，經過了20年的聖戰、犧牲和苦難，我驕傲地看到了這個歷史時刻。為所有聖戰烈士祈禱。」

We made history again.The 20-year long occupation of Afghanistan by the United States & NATO has ended tonight. I am very happy that after 20 years of jihad, sacrifices & hardships I have this pride to see these historic moments. I pray for the souls of all the martyrs of Jihad. pic.twitter.com/WrfzE26ErM — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) August 30, 2021

美國泥淖脫身，將以外交過招塔利班

相較於塔利班慶祝盼望20年終於獲得的勝利，美國則更著力於處理後續與塔利班政權在外交與國際互動以及處理留在當地的公民及盟友的離境議題。拜登在美東時間30日發表聲明，表示在過去的17天裡，美軍撤裡了超過12萬美國公民、盟國公民以及阿富汗盟友，「現在，我們在阿富汗20年的軍事行動結束了。」

拜登強調，已要求國務卿與國際夥伴繼續協調，確保任何想要離開阿富汗的美國公民、外國公民及當地盟友有「安全通道」。塔利班已作出安全通行的承諾，而是世界將要求他們履行承諾，這將包括持續展開的外交活動、與區域夥伴合作重新開放機場，讓想離境的人離開並提供阿富汗人民人道援助。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今（31）日在推特表示連發多文表示，向來自美國及其他各國、在阿富汗任務中冒生命危險與犧牲的男人與女人們致敬。並表示美國的軍事行動已結束，軍隊已經離開阿富汗。「美國與阿富汗交往的新篇章已經開始，這將是我們（美國）以外交手段為主導的篇章。」

U.S. military flights have ended and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America’s engagement with Afghanistan has begun. It’s one in which we will lead with our diplomacy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 31, 2021

布林肯在30日的談話中指出，與阿富汗的相關作業已移交卡達杜哈（Doha），而現在留在當地的美國人實際不到200人。布林肯表示，民兵組織塔利班必須遵守承諾，提供旅行自由、尊重女權和少數族裔人權，並確保阿富汗不會淪為恐怖主義的基地。他強調，塔利班要想有「任何的合法性和支持，都必須靠行動爭取得來」。