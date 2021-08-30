台灣竹圍工作室創辦人蕭麗虹新加坡辭世　享壽75歲

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 竹圍工作室創辦人蕭麗虹今（30）日上午於新加坡辭世，享壽75 歲。

竹圍工作室創辦人蕭麗虹於本月17日甫獲2021台北文化獎，今早傳出於新加坡辭世，消息一出震驚台灣文化藝術圈，不少藝術家發文悼念，文化部長李永得聞訊表達深切哀悼並表示，蕭麗虹是台灣藝文界重要的推手與後盾，其精神留給世人無限想念。

蕭麗虹於1995年創立國內第一座非營利國際藝術村「竹圍工作室」，以民間自營方式提供藝術家展演及工作的空間，曾進駐或透過該平台出國的藝術家多達400餘位，2021年成立滿25年的竹圍工作室宣告將於年底關閉。

竹圍工作室今於臉書上表示，今年年初，由於蕭麗虹老師身體出現狀況，開始頻繁進出醫院檢查，並在竹圍工作室的尾牙餐宴上宣佈退休消息專心接受治療，儘管嘗試了多種醫療組合，身體狀況仍不見好轉，在醫生的建議下決定到新加坡接受更完整的治療。

工作室說明，八月初，竹圍工作室的長期夥伴身聲劇場團長吳忠良早一步而去，卻沒想到就在八月底的倒數第二天，大家長蕭麗虹老師也離開了大家。目前正在等待家屬的安排，後續事宜會盡快掌握，擇日公告。

蕭麗虹老師1946年出生於香港，自1976年移居台灣，身兼藝術家、策展人，1995年於淡水河畔創辦竹圍工作室，營運超過25年， 2000年與多位女性藝術家共同成立「台灣女性藝術協會」，2013年獲第11屆台新藝術獎肯定，2021年獲第25屆台北文化獎。