台灣新北8/30新增3本土確診•曾搭捷運板南線到西門町　侯友宜籲指揮中心: 對不具感染力舊案•制定快速檢驗流程

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北市今天(8/30) 新增3例COVID-19本土病例，市府公布相關足跡，包括搭乘捷運板南線、台北西門町多家店等。新北市長侯友宜呼籲應針對不具感染力的舊案制定快速檢驗流程。

侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例3人，分別為永和、板橋、土城各1人。

侯友宜表示，這3例CT值都逾30以上，和三峽10人群聚的家戶感染類似。

其中案16094 因朋友住院，到醫院陪病時28日採檢核酸檢測（PCR）陽性，CT值38，疫調發現此個案的朋友在5月16日曾確診，屬家戶感染。

另外，案16095是因前往探視住宿長照機構家人，28日PCR陽性，CT值30.4；案16100因家人急診住院陪病，29日PCR陽性、CT值30，無症狀。這兩個案例的感染源都在釐清中。

侯友宜說，近期新增確診個案都屬於到醫院看病、陪病，或因為工作需要接受篩檢而確診的舊案居多，他呼籲指揮中心針對不具傳染力的舊案嚴謹面對，制定快速抗體檢驗的標準作業流程，追源頭釐清。

新北市府並公布相關足跡，包括新北市板橋區的小火鍋店、永和區的永和勵行市場、搭乘捷運板南線，台北市的國立台灣科學教育館、台北市萬華區的西門萬年商業大樓、雜誌瘋書店、誠品生活武昌店等，請出入相關場所者民眾自行自我健康監測。

此外，新北市政府衛生局表示，今天新增1起疑接種疫苗後死亡的不良事件通報，新北通報累積共138例，死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。

今天新增的不良事件通報為中和區衛生所通報，個案為56歲男性罹患糖尿病，6月28日接種莫德納（Moderna）疫苗第1劑後無特別異常狀況，7月26日接種莫德納疫苗第2劑，8月25日表示身體不舒服請假1天，28日被發現死亡。

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