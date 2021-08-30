全國唯一 新北百萬獎學金打造國際技職人才 7校聯合跨域與美國高中簽訂雙聯學制

在新北「選技職、好好讀、雙證書」， 三年期間通過課程取得臺灣及美國高中雙畢業證書， 同時全國唯一祭出每年百萬獎學金培養國際技職人才。新北市邀集7 所公立技術型高中共同與美國箴言高中(Living Word Lutheran High School)，簽訂雙聯學制合作備忘錄， 促成雙方姊妹校的合作， 並且正式啟動全國唯一也是首創專屬技術型高中雙聯學制。

教育局表示，本計畫自110學年度起，每年度招生1班，由7所公 立技術型高中(樟樹國際實中、泰山高中、新北高工、三重商工、 瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工)高一學生，會考英語成績符合各校 甄選標準者都可參加報名，不限科別，鼓勵跨域共學。 經評選通過之學生只要參加雙聯學制，課程由美籍教師實體為主、 線上為輔進行教學，每週上約9小時的實體或線上課程， 畢業即可獲得美國與台灣學校2張高中畢業證書。

同時為獎勵優秀學生就讀、培育新北市國際技職人才， 教育局每年提供總額超過百萬獎學金，每位學生每年5萬元獎學金， 共計補助21名，持續補助三年。另擇優自費生數名，為確保學習品 質，總學生數以不超過30名為原則， 跨校跨領域成立雙聯學制專班，讓人才培育方式更多元。

美國箴言高中校長David Miskimen致詞時表示，特別想表達對新北市政府的感謝，尤 其是對於技職教育的願景規劃及國際視野。 我們非常期待能夠和新北市技術型高中有雙聯學制的合作， 能夠提供技職孩子未來在美國有更多元升學進路。

泰山高中孔令文校長指出，對於想取得國際文憑的學生， 參加雙聯學制課程可大幅減省支出， 畢業後還可以在臺或赴美念大學，是非常棒的選擇， 也由於國內學生普遍缺乏國際意識，藉由這次的技高雙聯學制， 期待學習者(包括行政、教師、學生和家長)能創造新視野， 逐步立足世界，創造出屬於自己的國際舞台，也期待有了新視野， 可以提昇與深耕在地文化，讓國際教育成為學校新特色。 樟樹國際實中資訊科連柏睿同學表示，自己是高一新生， 聽到有這樣的專班感到非常興奮，一定會盡力來爭取獎學金。

教育局長張明文表示，新北市近年全力推動技職教育國際化， 與美國、英國、德國、 日本及澳大利亞等國技職教育單位建立夥伴關係， 薦送新北技術型高中學生赴海外技能研習、 國際青年論壇暨文化交流計畫、推動跨國專案合作與發表、 辦理多次跨國專業交流與教師培力，同時全市7所公立技術型高中亦 全數通過國際學校獎認證，在此基礎下正式成立雙聯學制專班， 為新北市技術型高中教育創造多元樣貌，更具國際發展性。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供