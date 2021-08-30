新北市邀友善環境耕作者參與「生態服務給付」說明會 領薪水也愛環境

新北市政府農業局為推動「生態服務給付」方案，將於 9月2日、9月7日、9月8日，分別與瑞芳地區農會、 三芝區公所、金山地區農會合作舉辦說明會，針對「生態服務給付」 的理念、給付條件與方式，進行詳細說明，請有興趣的民眾蒞臨。

行政院農業委員林務局推動「瀕危物種與重要棲地生態服務給付」， 鼓勵生物和棲地保護，新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、 雙溪區及萬里區的水梯田，以及貢寮區、 金山區的水田都是可申請標的。重要棲地給付主要分為棲地維護、 棲地營造、棲地成效三個部分。棲地維護部分，「水梯田」 需維持終年蓄(湛)水狀態，且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等， 並符合農藥安全檢出規範條件，「水田」維護條件與水梯田相同， 差異在於維持蓄(湛)水狀態為休耕期間而非全年。棲地營造部分， 例如草生田埂、生態溝、田埂加寬等棲地改善， 或者進行棲地動植物生態觀察紀錄等皆屬之。棲地成效部分， 農友配合棲地營造執行生態觀察紀錄，經專業鑑識於農地上發現3種 國家易危等級以上之瀕危植物，或是3種以上保育類野生動物， 每案最高加發1萬元成效獎勵金。若在棲地維護、 營造及成效觀察等三階段都達到標準，水梯田最高有機會領取每年7 萬元生態薪水。「生態服務給付」詳情請見公告(網址：https ://www.agriculture.ntpc.gov. tw/cht/index.php?code=list& flag=detail&ids=37&article_id= 6253)。說明會將於9月2日、9月7日、9月8日13: 30~15:30分別於瑞芳地區農會雙溪農民活動中心三樓、 三芝區公所五樓禮堂、金山地區農會農特產品展售中心二樓舉行， 將分為計畫說明、案例分享、提問三個部分，每場次50人， 額滿為止。說明會報名網址：https://forms. gle/QbZn2MbSTtnTo3N19

農業局局長李玟表示，其實許多民眾對於生態、 環境保育等議題是抱持高度參與意願， 說明會除了能讓原本就有意願的民眾能夠更加了解之外， 同時也讓更多人對該議題有所認識，相信透過說明會， 能夠召集更多志同道合的同伴。 另說明會一切防疫作為皆遵照中央之規範，請民眾放心參加， 一起為新北市創造更加美好的環境。

照片來源：新北市政府農業局提供