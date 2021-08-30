開學日倒數 侯友宜視察校園防疫整備 為教師加油打氣

距離9月1日開學日倒數2天， 新北市各級學校進行實體授課開學，以防疫優先、形式改變方式， 緊鑼密鼓進行各項整備工作。新北市長侯友宜今(30)日到板橋區 江翠國小檢視校園整備情形，同時參與教師備課活動， 為老師加油打氣，並提醒開學後校園防疫重點事項，務必提高警覺， 共同守護師生健康，讓學子們回歸校園常態生活。

市長侯友宜到校與近百位參與備課老師透過視訊會議方式加油打氣， 感謝在疫情期間停課不停學，在有限條件下，發揮無限的可能。 也感謝老師配合疫苗施打政策接種疫苗， 目前新北市幼兒園及高中以下學校教職員工疫苗施打率已達95%。 並強調開學後疫情下的實體校園生活，持續落實3級防護、健康5原 則，需師長提高警覺共同守護，主動關心隨時注意學生健康狀況。 此次會議以80吋大電視連結8間教室，再同步視訊串聯， 用虛實整合方式結合實體會議與線上視訊， 讓老師在安全無壓力的空間進行研習備課，為開學日做好準備。

另外，市長也巡視校園，逐一檢視學生入校動線規劃、 健康中心防疫物資、環境整備狀況，力求各項措施到位。 教育局日前已請各校依開學前後防疫計畫， 陸續於開學前完成環境清消，貼妥飲水機標語，配置好洗手台肥皂、 洗手乳，並將學生入校動線規劃妥當。此外， 因應新北市以嚴謹方式落實防疫，目前校園場地暫不開放及租借， 兒童遊戲場則於開學後2 週內暫不開放，後續視疫情狀況滾動修正。

在開學防疫物資整備方面，教育局表示，目前全市學校已備妥額(耳 )溫槍近2萬支、酒精120萬公升、口罩310萬片，目前近9成 學校備妥午餐隔板，開學前全數學校隔板均會到位， 另為減輕校園防疫行政負擔及快速篩檢發燒個案，已補足229所2 00人以上學校購置紅外線熱成(顯)像儀，同時撥補超過9千5百 萬元防疫經費、提供約54,000支快篩試劑， 協助學校備妥防疫物資。

教育局長張明文指出，感謝學校的努力及來自各界資源全力支持， 除了政府挹注款項外，也接收到相當多的民間團體、 公司行號透過愛心大平台捐贈，如順時鐘環境保護公司公益贊助， 讓曾設疫苗接種站的27校，趕在開學前完成抗菌鍍膜大清消； 財團法人福爾關懷基金會捐贈1萬劑快篩試劑； 財團法人正隆關懷兒童基金會捐贈學校約4萬片午餐隔板； 家長團體捐贈300個防疫護目鏡及26萬元防疫經費； 也有為數不少的學校在家長會的強力支援補充午餐隔板和其他防疫用 品。衷心期盼能在兼顧防疫及學習權益下， 讓師生平安健康重返實體校園生活，相關防疫最新消息請至教育局防 疫專區查詢（網址：https://www.ntpc.edu. tw/home.jsp?id= 6918f79d690935a2）。

照片來源：新北市政府教育局提供