臺灣證交所：上週外資在集中市場買超230.19億元 買超聯電12.45萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/8/23~2021/8/27）外資在集中市場總買進金額為4,382.10億元，總賣出金額為4,151.91億元，買超為230.19億元，另統計自2021年年初至8月27日止，外資總買進金額為15兆3,245.77億元，總賣出金額為15兆8,818.54億元，累計賣超為5,572.77億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆342.48億元新台幣，占全體上市股票市值的43.73%，較8月20日的21兆6,410.03億元新台幣，增加1兆3,932.45億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進315,546千股，賣出191,088千股，買超124,458千股。

第二名：玉山金：買進116,583千股，賣出46,505千股，買超70,078千股。

第三名：中信金：買進131,693千股，賣出63,202千股，買超68,491千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進168,847千股，賣出277,166千股，賣超108,319千股。

第二名：臺企銀：買進93,358千股，賣出150,542千股，賣超57,184千股。

第三名：群創：買進227,033千股，賣出274,183千股，賣超47,150千股。