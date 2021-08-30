中華電信以敏捷、創新實踐數位轉型 榮獲微軟2021「Top Innovative Partner最具創新合作夥伴」

台灣微軟於8月27日舉辦「FY22 Microsoft Taiwan Partner Kick off Conference Online」，中華電信榮獲2021年度「Top Innovative Partner最具創新合作夥伴」獎。 作為微軟認證的雲端解決方案重要合作夥伴， 此獎項乃是肯定中華電信長期以來強化技術力、 以客戶為中心及洞察客戶聲音與需求的努力， 日後中華電信也將持續協助企業專注核心業務， 加速數位轉型穩健上雲。

中華電信數據通信分公司總經理林昭陽於領獎時表示：「 感謝微軟肯定，Cloud is eating the world！用雲再賣雲，是中華電信推動雲端業務策略，2020 年起與微軟合作以Tech adoption強化Tech intensity，以敏捷、創新實踐數位轉型目標，更在今年1 月成為大中華區第一家取得Azure Expert MSP最高階專業認證的Telco Partner，在後疫情時代， 中華電信持續分享數位科技的創新能量， 幫助企業加速邁向數位轉型上雲之路。」

中華電信是台灣唯一同時取得AE MSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商，擁有4 00 張以上微軟專業證照，具備豐富的在地化營維運經驗， 結合電信網路、IDC機房、CMCX多雲交換、 資安合規等資通訊優勢，提供網路直連穩定傳輸、 跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、DevOps敏捷開發快速 佈建，及搬遷移轉架構優化等雲端解決方案。

因應疫情瞬變，為維持營運效能、降低災損威脅，企業、 政府及學術單位均以全新工作型態迎接未來， 中華電信攜手台灣微軟合作推出多項服務方案，包括通訊防疫包( HiNet光世代企業上網+ Microsoft 365)、安心備份包(Veeam + Azure)、遠端辦公包(Azure Virtual Desktop)及輕鬆入雲包等，服務範圍涵蓋製造、連鎖流通、 資訊通信、娛樂媒體、金融產業及政府機關等。

在企業邁向雲端過程中，中華電信是最佳選擇，提供高安全、 低延遲、高可靠度的網路連線品質以及專業技術諮詢顧問服務， 協助企業及政府敏捷部署、創新應用， 加速台灣產業躍向國際與佈局全球的大未來，想了解更多資訊，請撥 打企業客戶服務專線：0800-080-365。