中華電信以敏捷、創新實踐數位轉型 榮獲微軟2021「Top Innovative Partner最具創新合作夥伴」

台灣微軟於8月27日舉辦「FY22 Microsoft Taiwan Partner Kick off Conference Online」，中華電信榮獲2021年度「Top Innovative Partner最具創新合作夥伴」獎。作為微軟認證的雲端解決方案重要合作夥伴，此獎項乃是肯定中華電信長期以來強化技術力、以客戶為中心及洞察客戶聲音與需求的努力，日後中華電信也將持續協助企業專注核心業務，加速數位轉型穩健上雲。
中華電信數據通信分公司總經理林昭陽於領獎時表示：「感謝微軟肯定，Cloud is eating the world！用雲再賣雲，是中華電信推動雲端業務策略，2020年起與微軟合作以Tech adoption強化Tech intensity，以敏捷、創新實踐數位轉型目標，更在今年1月成為大中華區第一家取得Azure Expert MSP最高階專業認證的Telco Partner，在後疫情時代，中華電信持續分享數位科技的創新能量，幫助企業加速邁向數位轉型上雲之路。」
中華電信是台灣唯一同時取得AE MSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商，擁有400 張以上微軟專業證照，具備豐富的在地化營維運經驗，結合電信網路、IDC機房、CMCX多雲交換、資安合規等資通訊優勢，提供網路直連穩定傳輸、跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、DevOps敏捷開發快速佈建，及搬遷移轉架構優化等雲端解決方案。
因應疫情瞬變，為維持營運效能、降低災損威脅，企業、政府及學術單位均以全新工作型態迎接未來，中華電信攜手台灣微軟合作推出多項服務方案，包括通訊防疫包(HiNet光世代企業上網+ Microsoft 365)、安心備份包(Veeam + Azure)、遠端辦公包(Azure Virtual Desktop)及輕鬆入雲包等，服務範圍涵蓋製造、連鎖流通、資訊通信、娛樂媒體、金融產業及政府機關等。
在企業邁向雲端過程中，中華電信是最佳選擇，提供高安全、低延遲、高可靠度的網路連線品質以及專業技術諮詢顧問服務，協助企業及政府敏捷部署、創新應用，加速台灣產業躍向國際與佈局全球的大未來，想了解更多資訊，請撥打企業客戶服務專線：0800-080-365。