紙餐具回收設施新制10月將上路 新北市輔導407家自助餐及便當店

行政院環境保護署公告「 應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、 規格及其他應遵行事項」，即將於今(110)年10月1日開始生 效，新北市環保局加強輔導轄內列冊管理之489間自助餐店及便當 店業者，截至今(30)日已有407家業者完成設置， 環保局並提醒尚未設置完成的店家，儘快利用最後1個月的時間完成 設置紙餐具回收設施及張貼宣導文宣等，以免受罰。

環保局指出，近年外食人口眾多，紙餐具的使用率也提高， 若店家未設置分類回收設施，廢紙餐具則容易被視為垃圾丟棄， 為提升廢紙餐具回收成效，環保署特公告此項規定， 督促店家落實資源回收分類，以降低環境負荷。

環保局說明，依「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、 設施設置、規格及其他應遵行事項」規定，只要提供內用座位， 並以紙餐具盛裝餐點的自助餐店及便當店，必須設置具可分類、 堆疊的紙餐具回收設施，並於回收設施明顯標示正方形的「 回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，最後交付回收業者進行回收， 本項公告將於今年10月1日開始生效，如業者未依規定設置， 將依廢棄物清理法處新臺幣6至30萬元罰鍰。

環保局表示，自去(109)年起本局持續清查及輔導自助餐店及便 當店業者，已列冊管理489間店家，因應紙餐具回收新制上路， 本局即日起將再次加強輔導店家，務使尚未設置完成的店家， 利用最後1個月的時間完成設置，包含設置紙餐具回收設施及張貼宣 導文宣等，並持續輔導業者成為紙餐具循環友善店家。 環保局也呼籲消費者響應「清理、分類、堆疊」回收3步驟， 共同提升資源回收品質。