【喀布爾恐攻連環爆】5火箭彈襲擊機場 美軍反導彈系統攔截

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合報導)阿富汗首都喀布爾動蕩不安,恐怖攻擊頻傳。29日美軍才出動無人機擊毀一輛意圖自殺攻擊的汽車炸彈,當地今(30)日清晨又傳5枚火箭彈襲擊機場,被美國反導彈系統攔截。

路透社、CNN報導,一名美國官員指出,當地時間30日清晨,安裝在機場周圍的反火砲與反迫擊砲(C-RAM)防禦系統攔截5枚瞄準克布爾機場的火箭彈,目前尚未確認五枚飛彈是否被悉數攔截,但初步報告顯示,沒有任何美國人傷亡,後續可能有所變動。該起攻擊事件可能由呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)發動,但目前尚未證實。

據傳,火箭炮是架設在民用車輛後方發射。今日印度引述人在當地的自由記者Bilal Sarwary指出,在約在清晨6時40分,至少兩枚火箭由埃哈爾(Laab-E-Jaar)朝著喀布爾機場發射,然後在空中爆炸,碎片散落位於艾莉亞鎮(Arya township)附近的民宅,目前尚未證實是否有人傷亡。

Third Footage- Rockets were fired through this vehicle toward Kabul airport pic.twitter.com/ACCe7IFANj