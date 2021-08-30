【喀布爾恐攻連環爆】5火箭彈襲擊機場 美軍反導彈系統攔截

阿富汗首都喀布爾30日清晨5枚導彈意圖攻擊機場的火箭彈被反導彈系統在空中攔截，碎片落下造成車輛毀損。（圖／推特@BaisHayat） &n... 阿富汗首都喀布爾30日清晨5枚導彈意圖攻擊機場的火箭彈被反導彈系統在空中攔截，碎片落下造成車輛毀損。（圖／推特@BaisHayat）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）阿富汗首都喀布爾動蕩不安，恐怖攻擊頻傳。29日美軍才出動無人機擊毀一輛意圖自殺攻擊的汽車炸彈，當地今（30）日清晨又傳5枚火箭彈襲擊機場，被美國反導彈系統攔截。

路透社、CNN報導，一名美國官員指出，當地時間30日清晨，安裝在機場周圍的反火砲與反迫擊砲（C-RAM）防禦系統攔截5枚瞄準克布爾機場的火箭彈，目前尚未確認五枚飛彈是否被悉數攔截，但初步報告顯示，沒有任何美國人傷亡，後續可能有所變動。該起攻擊事件可能由呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）發動，但目前尚未證實。

據傳，火箭炮是架設在民用車輛後方發射。今日印度引述人在當地的自由記者Bilal Sarwary指出，在約在清晨6時40分，至少兩枚火箭由埃哈爾（Laab-E-Jaar）朝著喀布爾機場發射，然後在空中爆炸，碎片散落位於艾莉亞鎮（Arya township）附近的民宅，目前尚未證實是否有人傷亡。

Third Footage- Rockets were fired through this vehicle toward Kabul airport pic.twitter.com/ACCe7IFANj — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 30, 2021

白宮稍早發布聲明表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及幕僚長克蘭（Ron Klain）向美國總統拜登（Joe Biden）簡報此事。拜登知悉撤退行動仍在繼續，並再次確認她所下達的命令，即指揮官需加倍努力，優先採取一切必要措施，保護美國在當地的軍隊。

美國撤軍在即，激進組織ISIS-K近日動作不斷。26日針對喀布爾機場及英美撤僑及核發簽證重地巴倫酒店（Baron hotel）發動恐怖攻擊，造成13名美軍及170名平民死亡、218人受傷。拜登震怒，28號隨即展開報復行動以無人機擊斃恐攻策劃者，無平民傷亡。29日美軍再度出動無人機空襲，將一輛載有爆裂物，對喀布爾機場造成緊迫威脅的汽車摧毀，9名平民因車上爆裂物二次爆炸慘遭波及而喪生。