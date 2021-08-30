台灣桃園首見機師「突破性感染」•接觸者24人採陰、另2人待檢驗　指揮中心: 個案無不當接觸史•將續查感染源

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 桃園市長鄭文燦今天(30日) 表示，中央流行疫情指揮中心日前公布，有機師出現突破性感染，26名接觸者中有24人採檢陰性，另2人正等待結果，他說，入境管制應提高標準，國境守護要列為最優先。

指揮中心28日公布，國內首度出現機師突破性感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），指揮中心30日說，據航空公司報告，這名機師境外入住旅館經檢視合格，且機師無不當外出接觸史，持續調查染疫原因。

指揮官陳時中30日下午在記者會說，這名機師（案16066）匡列26名接觸者核酸檢測（PCR），已檢驗24人，全數陰性，另2人待採檢。

疫情指揮中心28日公布，國內首度出現機師突破性感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），指揮中心說明，這名突破性感染COVID-19的機師案16066，已完成接種2劑AZ疫苗，且接種滿14天以上。

鄭文燦30日上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議中表示，案16066機師接觸對象匡列26人，經安排採檢有24人陰性，2人早上採檢正等待結果，請桃園市政府衛生局針對入境以及跨縣市個案，若有足跡要調查並進行清消，如果有接觸者要做匡列、隔離不能鬆懈。

鄭文燦指出，疫情正在收斂，桃園市近期沒有本土確診個案，但境外移入個案不少，因此入境的管制應該要提高標準，從嚴管制，要達到清零的目標並不容易，「國境的守護要列為最優先的優先」。

中央社引述鄭文燦說，目前桃園市居家隔離的人數有46人，這幾天還有一些零星的本土個案，絕對不能夠掉以輕心，桃園市正在緩坡式的解封，但這些個案都有可能形成群聚感染，請民眾要保持個人的防護基本規範，口罩、消毒，量體溫及實聯制還是要遵守。

三立新聞報導，案16066為長榮機師，男性，年紀約50多歲。他在6、8月分別打過AZ疫苗，27日從美國芝加哥回台，在機場採檢，28日確診，在台期間無症狀。

指揮中心29日表示，個案Ct值25，匡列26名接觸者。指揮中心研擬，未來研議加嚴接種過2劑疫苗機組員的檢疫規定。

指揮官陳時中29日下午在記者會中說明，國內首見突破性感染COVID-19的機師，其足跡將由地方政府公布。下午記者會中有媒體問及，接種完整2劑且滿14天機組員檢疫措施是否趨嚴。陳時中坦言，打完2劑疫苗仍有感染風險，將檢視機組員國內外管理是否有疏漏，但不論檢視結果如何，管理規範將以加嚴為目標。

自28日起，交通部民航局已要求未完整接種疫苗的長程航班機組員，皆須進行5到7天居家檢疫，且不可在自宅檢疫，須入住防疫旅館或公司的防疫宿舍。指揮中心研擬，因應此案，未來研議加嚴接種過2劑疫苗機組員的檢疫規定。