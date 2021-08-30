腎衰竭=喪失腎臟功能？　專科醫告訴你真相

【健康醫療網／記者曾正豪報導】急性腎衰竭引發原因又分為腎前性、腎性，及腎後性，其中腎前性包括敗血症造成的低血壓、腹瀉，或其他原因造成的脫水、心臟衰竭等，腎性則是腎毒性藥物、腎絲球腎炎等，而腎後性則多由泌尿道阻塞引起。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，並非所有急性腎衰竭都需緊急透析治療，若未危及生命或造成其他器官衰竭，則可先了解病因，除非已經影響生命，就需考慮短期透析，避免其他器官惡化。

腹膜透析治療急性腎衰竭 患者術後脫離洗腎命運

一名76歲老翁，因脊椎感染造成膿瘍導致食慾不振，後續因敗血性休克被送往急診，到院時發現血液中尿素氮、肌酐酸飆高，確診為敗血症引起急性腎衰竭，且恐出現危及生命的代謝性酸中毒，因此緊急接受腹膜透析矯正治療，所幸治療後四天已脫離洗腎，一週後也成功拔除腹膜透析導管。

急性腎衰竭及早確診 有機會恢復腎功能

當時老翁的家屬聽聞是腎衰竭，一度擔憂父親是否會喪失腎臟功能，需終身透析。林軒任主任說明，急性腎衰竭與慢性腎衰竭不同，急性腎衰竭若能及早診斷找出病因，對症治療就有機會能回復或脫離透析，尤其在過去緊急透析治療上，都以血液透析為主，主要因短期血液透析的導管為雙腔靜脈導管，置放快速且能立即使用，但若患者進入長期透析，需要放希克氏管及動靜脈廔管，必須再進行透析導管置放手術。

出現急性腎衰竭 把握黃金治療期避免造成遺憾

但目前已能藉由床邊腹膜透析植管方式，不僅僅需局部麻醉且能快速置放腹膜透析導管，即使患者日後需長期透析，也不須另外置放導管，原有導管即可終身使用，若患者腎臟功能恢復也能直接拔除。林軒任醫師提醒，一旦出現急性腎衰竭時，務必要把握治療黃金時間，千萬別拒絕洗腎，改採以偏方治療，以免造成終身得洗腎遺憾。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51130

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