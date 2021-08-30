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新北市引進YouBike2.0　10/20起陸續上路

新北市交通局長鍾鳴時表示，今年年底預計完成700個YouBike2.0站點，未來全市擴增至1,500站為目標。

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/30 14:50
微笑單車公司30日在新北市政府(新府路) YouBike站安裝2.0第一個柱位。（新北市政府交通局提供）

微笑單車公司30日在新北市政府(新府路) YouBike站安裝2.0第一個柱位。（新北市政府交通局提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）新北市公共自行車系統換新契約，微笑單車公司今（30）日在新北市政府(新府路) YouBike站安裝2.0第一個柱位，宣示引進YouBike2.0系統到新北市，預計10月20日起陸續啟用。

新北市交通局長鍾鳴時表示，至今年年底前將以捷運路廊、跨市邊境和錄案待建置等優先設置2.0租借站外，並將在現有659個1.0站點擴增2.0的柱位，今年年底預計完成700個YouBike2.0站點，未來全市擴增至1,500站為目標。

鍾鳴時指出，YouBike2.0採廣佈點、高密度且更深入社區便利使用，為與臺北市無縫接軌並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，新北市YouBike 1.0和2.0雙系統同步提供服務，1.0的車輛則依使用年限批次汰換為2.0，避免浪費公帑。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，依照民眾的使用習慣及便利民眾可於各站點租還車，市府已在659個1.0站點周邊展開大量會勘尋找空間增設2.0樁位，今天在板橋安裝2.0第一個柱位，正式宣示動工，將優先在所有1.0場站旁邊增設柱位，讓民眾可以於各站租借還。

此外，先前已錄案規劃新增設租借站，將以2.0系統建置，也會配合行政區內各1.0增設柱位建置進度，接續施作，以利配合同步啟用。今年預計投入500輛至1,000輛YouBike2.0，與YouBike1.0雙系統一起提供市民朋友大眾運輸最後一哩路重要接駁服務。
YouBike2.0
新北市

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