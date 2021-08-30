台灣8/30新增8例新冠肺炎確診　無死亡個案

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今(2021)年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月28日累計公布14,761位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。



指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼(案16096、案16101)、泰國(案16097)、荷蘭(案16098)、菲律賓(案16099)入境，入境日介於8月27日至8月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計2,651,089例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,633,030例排除)，其中15,991例確診，分別為1,413例境外移入，14,525例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計834例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。