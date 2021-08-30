塔利班承諾期限後阿富汗人離境 女性可分班接受大學教育

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）阿富汗塔利班重新掌政，積極尋求國際認可。該組織日前向全球上百個國家承諾，在美國月底完成撤離後，仍繼續允許外國人與持有旅行文件的本地人安全出境。此外，壓抑女性的塔利班如今鬆口，讓女性在男女分班的前提下接受大學教育。
法新社報導，一份百國聯合聲明指出，塔利班（Taliban）向其保證在明（31）日美軍完成撤離後，外國公民及具有幫當局授權旅行的的阿富汗人民，「都將獲准安全有序的至機場等出境點，飛往他國。」報導指出，中國、俄羅斯並未在百國之列。
歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）亦簽署該項聲明，並表示將「致力於確保公民、國民、居民、雇員、為我等國家工作而身陷險境的的阿富汗人，可自由離該該國前往其他目的地。」
聲明指出，這幾日各國將持續簽發旅行文件給「指定的阿富汗人」，而各國明確期望也已獲得塔利班承諾，指定人士可飛往相關各國。
關於選擇滯留當地的美國公民，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在Fox News採訪中表示，該群公民未來若選擇離開，美國「有機制」可以帶他們出來，但未作詳細說明。
奉行嚴格伊斯蘭律法的塔利班面臨是否讓女性上學、工作等議題的處置，塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）29日宣布，女性將可以接受大學教育，但禁止男女合班。此外，當地小學與中學教育都將採男女分班，這在阿富汗已是常態。
哈卡尼29日在與眾長老舉行的「國民會議」（loya jirga）中展現遵守傳統價值下的改革意圖。他指出，塔利班想要「創設合理且符合伊斯蘭教義的課程，與我們的伊斯蘭、國家和歷史價值一致，另一方面要能和其他國家競爭」。
僅管塔利班在女性權益上鬆口，在這場決策女權益的會議上，並未有女性參與。