塔利班承諾期限後阿富汗人離境 女性可分班接受大學教育

塔利班29日承諾將允許外國公民及持旅在證件的阿富汗人期限後持續飛離當地，也鬆口女性可以在分班的限制下接受大學教育。(圖／美聯社） 塔利班29日承諾將允許外國公民及持旅在證件的阿富汗人期限後持續飛離當地，也鬆口女性可以在分班的限制下接受大學教育。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）阿富汗塔利班重新掌政，積極尋求國際認可。該組織日前向全球上百個國家承諾，在美國月底完成撤離後，仍繼續允許外國人與持有旅行文件的本地人安全出境。此外，壓抑女性的塔利班如今鬆口，讓女性在男女分班的前提下接受大學教育。

法新社報導，一份百國聯合聲明指出，塔利班（Taliban）向其保證在明（31）日美軍完成撤離後，外國公民及具有幫當局授權旅行的的阿富汗人民，「都將獲准安全有序的至機場等出境點，飛往他國。」報導指出，中國、俄羅斯並未在百國之列。

歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）亦簽署該項聲明，並表示將「致力於確保公民、國民、居民、雇員、為我等國家工作而身陷險境的的阿富汗人，可自由離該該國前往其他目的地。」

聲明指出，這幾日各國將持續簽發旅行文件給「指定的阿富汗人」，而各國明確期望也已獲得塔利班承諾，指定人士可飛往相關各國。

關於選擇滯留當地的美國公民，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在Fox News採訪中表示，該群公民未來若選擇離開，美國「有機制」可以帶他們出來，但未作詳細說明。

奉行嚴格伊斯蘭律法的塔利班面臨是否讓女性上學、工作等議題的處置，塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）29日宣布，女性將可以接受大學教育，但禁止男女合班。此外，當地小學與中學教育都將採男女分班，這在阿富汗已是常態。

哈卡尼29日在與眾長老舉行的「國民會議」（loya jirga）中展現遵守傳統價值下的改革意圖。他指出，塔利班想要「創設合理且符合伊斯蘭教義的課程，與我們的伊斯蘭、國家和歷史價值一致，另一方面要能和其他國家競爭」。

僅管塔利班在女性權益上鬆口，在這場決策女權益的會議上，並未有女性參與。