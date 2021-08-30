台灣獲獎電影主題金曲抄襲風波　《刻在我心底的名字》創作者曝時間點駁斥

年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲，原創者表示像把利刃刺在心上。(圖/電影劇照) 年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲，原創者表示像把利刃刺在心上。(圖/電影劇照)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲，原創者表示該指控像把利刃刺在心上。

拿下今年台灣金曲獎最佳年度歌曲的《刻在我心底的名字》，被演藝圈質疑抄襲西洋老歌及中國鋼琴家作品，原創者今(30)日於臉書上表示，抄襲這兩字像把利刃刺在心上。

電影《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》（以下簡稱《刻在》）由盧廣仲演唱，推出後被Hebe田馥甄、蔡依林、五月天等多位知名歌手翻唱，近日吳宗憲質疑該曲並非原創，疑似抄襲西洋老歌Richard Sanderson的《Reality》，也有網友直指部分旋律與中國鋼琴家作品《自由が丘》如出一轍。

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《刻在》由台灣音樂人黃雨勳製作，星馬創作人許媛婷、謝佳旺、陳文華共同作詞曲，日前創作者已透過版權公司發表聲明強調絕非抄襲，金曲32評審團主席鍾成虎、盧廣仲所屬的添翼創越工作室及監製瞿友寧也相繼發聲，創作人之一謝佳旺今日更忍不住在臉書發表心情。

謝佳旺表示，原本以為沒有什麼好澄清的，不過抄襲這2個字，像把利刃直接刺進他的心臟，把過往所有的努力統統都推翻了，甚至害怕會造成以後寫歌時的陰影。

謝佳旺直指，聽到吳宗憲的訪問才去聽《Reality》，他認為其實就是「曾頑固跟世界對峙」這句旋律相似，整首歌的表達氛圍完全不同，而《自由が丘》則是昨晚許媛婷傳給他聽，他才驚覺前兩句旋律落點都那麼準。

謝佳旺強調，《刻在》最初demo在2019年3月底完成，不過《自由が丘》在YouTube的發布時間是2020年12月29日，但2019年的3月11日就已經在中國的平台上發表，加上他平常習慣使用Apple Music聽音樂，可以確定不可能會偶然在哪裡聽到這首歌。

「《刻在》是原創，绝非抄襲，」，謝佳旺呼籲，這是一首很溫柔的歌，请大家溫柔的對待它好嗎？



（來源：謝佳旺臉書）