Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣獲獎電影主題金曲抄襲風波　《刻在我心底的名字》創作者曝時間點駁斥

年度金曲《刻在我心底的名字》被控抄襲，原創者形容「像把利刃刺在心上」。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/30 14:26
年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲，原創者表示像把利刃刺在心上。(圖/電影劇照)

年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲，原創者表示像把利刃刺在心上。(圖/電影劇照)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲，原創者表示該指控像把利刃刺在心上。

拿下今年台灣金曲獎最佳年度歌曲的《刻在我心底的名字》，被演藝圈質疑抄襲西洋老歌及中國鋼琴家作品，原創者今(30)日於臉書上表示，抄襲這兩字像把利刃刺在心上。

電影《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》（以下簡稱《刻在》）由盧廣仲演唱，推出後被Hebe田馥甄、蔡依林、五月天等多位知名歌手翻唱，近日吳宗憲質疑該曲並非原創，疑似抄襲西洋老歌Richard Sanderson的《Reality》，也有網友直指部分旋律與中國鋼琴家作品《自由が丘》如出一轍。

看更多：台灣年度金曲《刻在我心底的名字》涉抄襲　文化部回應

《刻在》由台灣音樂人黃雨勳製作，星馬創作人許媛婷、謝佳旺、陳文華共同作詞曲，日前創作者已透過版權公司發表聲明強調絕非抄襲，金曲32評審團主席鍾成虎、盧廣仲所屬的添翼創越工作室及監製瞿友寧也相繼發聲，創作人之一謝佳旺今日更忍不住在臉書發表心情。

謝佳旺表示，原本以為沒有什麼好澄清的，不過抄襲這2個字，像把利刃直接刺進他的心臟，把過往所有的努力統統都推翻了，甚至害怕會造成以後寫歌時的陰影。

謝佳旺直指，聽到吳宗憲的訪問才去聽《Reality》，他認為其實就是「曾頑固跟世界對峙」這句旋律相似，整首歌的表達氛圍完全不同，而《自由が丘》則是昨晚許媛婷傳給他聽，他才驚覺前兩句旋律落點都那麼準。

謝佳旺強調，《刻在》最初demo在2019年3月底完成，不過《自由が丘》在YouTube的發布時間是2020年12月29日，但2019年的3月11日就已經在中國的平台上發表，加上他平常習慣使用Apple Music聽音樂，可以確定不可能會偶然在哪裡聽到這首歌。

「《刻在》是原創，绝非抄襲，」，謝佳旺呼籲，這是一首很溫柔的歌，请大家溫柔的對待它好嗎？


（來源：謝佳旺臉書）
刻在你心底的名字
刻在我心底的名字
電影
主題曲
盧廣仲

相關新聞

台灣年度金曲《刻在我心底的名字》涉抄襲　文化部回應
台灣年度金曲《刻在我心底的名字》涉抄襲　文化部回應
2021/08/29 20:43
台灣教父級名導李行辭世　享耆壽91歲
台灣教父級名導李行辭世　享耆壽91歲
2021/08/20 17:47
懶人包！台灣第五波藝文紓困8/16起跑　書店、電影、自營者都可申請最高補助250萬
懶人包！台灣第五波藝文紓困8/16起跑　書店、電影、自營者都可申請最高補助250萬
2021/08/06 12:28
駐紐約台北文化中心30歲生日！推出台灣鋼琴家、電影專題系列活動
駐紐約台北文化中心30歲生日！推出台灣鋼琴家、電影專題系列活動
2021/07/27 17:25
最新【台灣7/13微解封】台北市指引出爐•餐飲禁內用限外帶 「0-2歲降載收托」•兒童新樂園、貓空纜車等暫停開放
最新【台灣7/13微解封】台北市指引出爐•餐飲禁內用限外帶 「0-2歲降載收托」•兒童新樂園、貓空纜車等暫停開放
2021/07/13 09:48