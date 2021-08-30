愛在雲端 安心婚宴專案　台北遠東香格里拉總統套房 幸福啟程

這兩年因為疫情關係，原定於飯店舉辦的婚宴紛紛延期、取消或減少桌數，台北遠東香格里拉於此時疫情趨緩、逐步解封之際，推出「愛在雲端」安心婚宴專案，優惠價99,999元起，直接讓新人入住位於飯店37樓的總統套房一晚(原價每晚26萬元)，還可於套房內享用十人份主廚精選中式宴席、文定儀式、雙人早餐、伴手禮、花藝佈置、新娘小管家等專屬禮遇，飯店落實防疫措施包含提供體溫檢測與消毒液、架設防疫隔板、提供桌邊服務以及線上直播服務，讓新人在疫情期間仍能順利舉辦婚宴接受親友祝福！詳情請洽宴會暨會議部(02)2378-8888轉分機 6042或6025。

在台北頂端呼喊愛 至高無上的總統套房婚禮

別讓疫情耽誤終生大事！台北遠東香格里拉特別為新人們設計了「愛在雲端」安心婚宴專案，提供新人在這重要的時刻入住約70坪的總統套房，享受最尊寵的禮遇及服務，包含於精心佈置的總統套房裡舉辦文定儀式、與至親好友享用精緻宴席(十位)，每位親友享有婚宴伴手禮，新人於隔日還可於堪稱「飯店中的飯店」豪華閣貴賓廳享用豐盛早餐或是選擇於房內悠閒晨間早餐，共度兩人新婚甜蜜時光！在防疫非常時期，飯店也提供多項防疫措施，讓新人以及與會貴賓皆能安心無憂歡慶新婚！台北香格里拉於接待桌提供體溫檢測及消毒液等設備，並提供賓客場地使用前後消毒清潔、架設防疫隔板、獨立桌邊服務等，服務與防疫一起升級！即使無法舉辦大型婚宴與親友團聚，飯店還別出心裁，提供線上婚禮直播服務，讓新人能即時與親朋好友分享喜悅零時差！

巨星般的新婚之夜 總統套房 (226平方米、挑高6.7公尺)

位於飯店客房的最高樓層，擁有最開闊的視野和最高規格的隱密性，是許多國際政商名流抵台指定下榻的居所，美前總統柯林頓、好萊塢巨星湯姆克魯斯、梅爾吉勃遜、大導演李安、歌神張學友等都曾入住。

總統套房的設計概念，是希望讓下榻的賓客有如回到家的感覺，且呈現中國古典文化之美，因此延續飯店的宋代風格，飾以大量古董藝品，讓旅客擁有賓至如歸的溫馨感受。寬闊大器的房間配置可分為客廳、餐廳、辦公區、主臥室、更衣間、浴室、廚房、和相通的客房，清雅簡潔的色調和傢俱，巧妙融入最新科技商務與娛樂設備，如65吋曲面螢幕電視、Bose環繞音響設備、藍光DVD播放機等，為中西合璧的精神做了最好的詮釋。

總統套房中最令人讚歎的就是挑高近七米的寬敞客廳，搭配全壁式圓弧造型落地窗，不斷上演大自然最迷人的景致！臥室的床頭板則為雕金雙龍，烘托住客不凡的身分；豪華浴室則備有兩台液晶電視、雙洗手台、蒸氣淋浴間、芬蘭烤箱以及免治馬桶，而按摩浴缸憑窗而設，讓人全然卸載旅途的勞頓！