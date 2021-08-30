免出門，免排隊，免運費 「晶華美食到你家」推出三「免」新服務

疫情警戒已降為二級，餐廳也開放有條件內用，但體驗過美食外帶外送服務的消費者，仍然樂於享受它的便利性，台北晶華酒店旗下美食外帶外送平台—「晶華美食到你家」持續提供服務，即日起更加碼外送到府的優惠、擴大免運範圍，打出「免出門，免排隊，免運費」的口號，於平台單筆消費滿2,000元享內湖區、大安區、信義區、松山區、中山區、中正區、大同區單點免運費；消費滿3,000元、台北市全區免運費；消費滿5,000元以上、雙北市通通免運費。因應盛夏高溫，平台更特別規劃出包含晶華小海派剉冰以及絲絲入扣蔬果涼麵等清涼菜色的「涼夏消暑美食」專區，並以餐點實名制的「安心小卡」展現讓消費者吃的貼心、安心、放心的認真態度。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：過去3個月，晶華的美食外帶外送平台累積了不少新客人，來自飯店所在地中山區以外的顧客人數超過八成，為持續爭取顧客們的青睞，解決客人舟車勞頓跨區前來自取的麻煩，便決定擴大外送免運費的範圍，把原先3公里2,000元免運的服務範圍擴大，消費滿3,000元則全台北市免運費、5,000元則雙北市都免運費，期望服務更多的消費者。

值此盛夏高溫來襲之際，「晶華美食到你家」也集合各餐廳主廚精選的夏日美饌，規劃出「涼夏消暑美食」專區，要讓饕客們胃口大開。除了各式沙拉與調飲之外，令人眼睛一亮的還有俱樂部蘭亭餐廳推薦的絲絲入扣蔬果涼麵，匯集小黃瓜、黃櫛瓜、綠櫛瓜、紫山藥、紫高麗菜、芭樂、洋地瓜、木耳、紅蘿蔔...等近十款新鮮蔬果，精細刨切為0.3公分以內的細絲麵條狀，再搭配綠捲鬚生菜、貝芽菜、綠藻麵、炸芋頭絲等豐富配料增加口感和飽足度，享用時蘸上主廚手工胡麻醬、特調和風醬油、獨門鮮花椒醬、自煉辣油等佐醬，撒上腰果、核桃、松子等堅果堆疊出層次多元且纖食飽滿的健康夏季開胃聖品，每份980元。

讓人視覺與味覺震撼的還有晶華小海派剉冰，以各式口感Q彈或綿密的甜蜜配料佐以沁涼的手工剉冰，精選台灣各鄉鎮市特產入饌，10款在地澎派餡料包括新北九份的芋圓、番薯圓、台中的粉圓、苗栗通霄的落花生、嘉義朴子的綠豆、高雄甲仙的芋頭、屏東萬丹大小紅豆，絕對是飯後消暑的首選品項，每份980元可供4到6人享用。

清涼飲品的選項則有選用北埔白毫烏龍，冷泡之後注入氣泡精製而成的茶香檳ROBIN’S 氣泡北埔東方美人烏龍，透過高腳香檳杯裝盛，細緻密集的氣泡自杯底冉冉上升，不僅視覺上猶如金黃香檳，綿密的氣泡更增添恰到好處的清爽口感，與茶湯本身的淡雅蜂蜜以及柑橘熟果香相互呼應、激盪出讓人難忘的味覺體驗，每瓶980元。

顧客最關心的食安問題，晶華也層層把關，除了有食安實驗室為消費者檢驗食材來源、確保烹調過程無虞外，「晶華美食到你家」所有外帶外送餐點也嚴格落實「餐點實名制」，每份均附有「安心小卡」詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與包裝人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。