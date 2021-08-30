疫情曙光降臨 台北凱撒階段性任務完成轉一般防疫旅館

回想起今年五月中疫情最嚴峻時，救護車在大街小巷來回穿梭也找不到有空床的醫院，為守住醫療體系守護我們最愛的家園，台北凱撒大飯店發揮「同島一命」的精神挺身而出，從台北的第一家五星級飯店變成第一家「加強版防疫專責旅館」，除台北市府表示肯定外，網路有上萬留言鼓勵與支持。

飯店員工和醫護攜手經歷恍如隔世的55天，悉心照顧了870位輕症確診者，讓他們安心休養、順利康復、平安返家。看著最後一位住客健康的步出飯店，醫護和飯店員工們終於可以卸下重擔，大家都感受到就像打贏了一場勝仗般的驕傲與光榮。

隨著確診人數降低與疫苗普及率增加，疫情降溫露出曙光，台北凱撒大飯店的階段性任務也圓滿完成，並安排消毒國軍化學兵出動支援，按最高規格完成全飯店環境消毒與清潔，並讓空間靜置超過兩周後，已取得認證之防疫旅館證照，故即日起台北凱撒大飯店將更改為一般防疫旅館，為讓旅客們安心入住，飯店團隊嚴陣以待，除依循防疫最高清潔消毒標準外，更另添購專業的防疫設備：奈米噴霧消毒門、電動消毒噴霧機…等。

台北凱撒迎接新任務-用心陪伴所有入境旅客完成居家檢疫，推出一泊三食的「饗家・安心歸宿」專案，15天每晚只要3,700元起，讓每一個想家的人用美食當慰藉，放鬆度過等待回家的漫漫長日。此次特別邀請同集團的台北凱達大飯店精心規劃每日的餐點內容，以精湛手藝榮獲多項美食評比殊榮的台北凱達大飯店行政主廚戴于益設計出一系列讓人念念不忘的「饗家」料理，演繹多樣化的異國特色餐點：希臘檸檬烤雞、墨西哥蔬菜捲、愛爾蘭燉羊肉…等，歡樂週六更加碼提供豪華海陸雙拼-焗烤龍蝦與碳烤豬肋排，道道精彩的五星美食饗宴讓在防疫旅館用餐也能充滿儀式感。

講究Fine Dining體驗的貴賓可另選輕奢華版的防疫旅館住宿專案，15天每晚只要5,000元，午晚餐可任選「炭烤美國肋眼牛排佐牛骨汁」、「波士頓龍蝦泰式海鮮酸辣麵」、「冠軍豬腳佐蜂蜜芥末醬」…等，有如精緻藝術品般的主廚特製料理，讓人沉浸在絕無僅有的美食饗宴，15天的居家檢疫每一「食」刻都充滿驚喜。

針對需要更寬敞空間的貴賓而推出頂級尊榮防疫旅館住宿專案，15天每晚只要9,000元，即可入住擁有台北車站站前絕佳景觀的「站前套房」，自成一局的客廳與臥室愜意空間規劃，從內而外呈現簡潔明亮饒富現代感的新穎設計。好好的在舒適空間歇息、沉澱，再用豪華美食撫慰與滋養身心靈，在台北凱撒的15天就像「偽」度假一般的完美享受！

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營表示，疫情尚未平息，防疫仍需努力，凱撒飯店連鎖旗下的台北凱撒大飯店與位在新板特區的趣淘漫旅-台北都加入防疫旅館的行列，15天專案每房含三餐只要3,700元起，為入境台灣的旅客或短期商務人士服務，共同為台灣防疫盡一份心力，與團結的台灣民眾再打完一場勝仗！