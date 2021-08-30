大齡女試管嬰兒植入屢戰屢敗　台灣不孕症醫師揭3大重覆植入失敗關鍵

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）試管嬰兒補助上路，每年可望幫助近3萬對不孕夫妻一圓生子的夢。但衛福部2021年最新調查 卻指出，台灣試管嬰兒療程單次胚胎植入有超過5成比例未能成功懷孕。此外，一項國際統計 更揭露，同一位女性進行試管療程，胚胎植入後發生3次(含)以上重複植入失敗機率高達15%！可見試管療程中的「重複植入失敗」，無疑是不孕夫妻圓夢路上的另一大阻礙！

對此，TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長、擁有超過20年不孕症臨床經驗的何彥秉醫師指出，重複植入失敗有二大可能原因：大部分是胚胎染色體異常，其次是子宮異常。因此，只要掌握此2項成功關鍵因素，找出重複植入失敗原因並克服，就能大幅降低植入失敗的機會。

何彥秉也建議，現今已有許多精準醫療科技可協助精準掌握植入過程，可搭配政府現有補助方案彈性運用，提升植入的高成功率！

成功關鍵1：胚胎分裂倒退嚕？！PGS染色體檢測+縮時觀測 揪出染色體、分裂異常胚胎

40歲世代夫妻備孕多年無果，PGS染色體檢測+胚胎縮時監測 克服3次胚胎著床困境順利產下一子

何彥秉指出，重複植入失敗最大宗起因於胚胎染色體異常，造成植入後無法順利著床。且相較於年輕不孕女性，此種狀況更常出現於高齡不孕婦女。在治療此類型案例時，經驗豐富的醫師除了會使用PGS染色體檢測技術，對人體23對染色體進行掃描，挑選出健康胚胎外，近年來更導入縮時攝影的監控技術，相較傳統定點時間，可更精準的監測胚胎發展速度並揪出分裂異常現象，從而挑選出成功率最高的胚胎植入，提升成功率。

何彥秉分享，曾遇過一名40歲女性，婚後積極備孕，也曾陸續求診不同醫院、生殖中心。雖做過3次試管療程、植入超過8顆胚胎，但全數著床失敗。何彥秉診斷，該案例屬於典型重覆植入失敗案例，且失敗原因最可能是胚胎染色體異常。

因此取卵後，搭配PGS染色體檢測，初步篩選出檢測健康的胚胎，再透過縮時攝影培養箱輔助，每10分鐘一次的密集監測，進一步揪出分裂異常的胚胎，加以剔除。從而挑選出最健康、最有機會成功著床的胚胎，最後案例順利產子。

成功關鍵2：子宮微環境不對，胚胎再好也難著床！ ERA檢測，協助掌握植入關鍵期與黃金植入點

植入4次皆失敗心碎，40大關卵子所剩無幾 臨門一試成功產子 醫：成功關鍵是精準掌握子宮內膜週期變化

TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長、台灣子宮內膜異位症學會理事林時羽醫師指出，子宮肌瘤、子宮內膜異位症、子宮腺肌症、子宮內膜厚薄、輸卵管水腫等，都是臨床上常見導致重複植入失敗的子宮異常因素。但只要透過事前檢查，搭配精準醫學及適量藥物調整，就能改善子宮微環境，並在適當的時機點植入胚胎，大幅提升成功率。

林時羽提到，曾遇過一重覆植入失敗案例，在知名大型醫學生殖中心做過多次試管療程，成功取到不少卵，也透過PGS染色體檢測找到6顆檢測健康的胚胎。但植入4次共4顆胚胎，皆未能成功著床。當時僅剩2顆檢測健康的胚胎，加上已近40大關，患者壓力極大之下找上林醫師。

林時羽判斷，既然胚胎經檢測是健康的，那失敗原因極有可能出在子宮！因此花了一個月觀察患者子宮內膜的週期變化，從內膜中觀察微環境，同時搭配抽血荷爾蒙數值，精準掌握患者內膜的特性，並適時搭配少量藥物控制，第一次植入就成功懷孕、產子。

把握生育年齡，找專精重複植入失敗的專業醫師&團隊，客製化療程創造成功經驗

何彥秉提醒，雖子宮及胚胎問題佔重覆植入失敗原因大宗，但仍有少數患者可能是因自體免疫、賀爾蒙問題導致植入失敗。若有相關問題，更需要經驗豐富的醫師，透過檢查揪出失敗原因。

最後，何彥秉也提到，這些造成重複植入失敗的常見原因，大多已能透過尖端醫學科技克服。因此，若有重複植入失敗的狀況，選擇專精重覆植入失敗的醫師就顯得相對重要，經驗豐富的醫師會根據每個人不同的狀況，透過療程前的檢查判斷出重複失敗的原因，提供適合每個人的療程規劃，幫助難孕夫妻成功產下健康的孩子。