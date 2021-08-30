喀布爾疑再現ISIS-K恐攻險釀禍 美軍無人機提前擊毀炸彈車

美國軍方29日派出無人機發動反恐空襲，擊毀疑似將襲擊喀布爾卡賽國際機場的ISIS-K武裝份子所駕駛的滿載爆裂物的車輛。（圖／截自路透社） 美國軍方29日派出無人機發動反恐空襲，擊毀疑似將襲擊喀布爾卡賽國際機場的ISIS-K武裝份子所駕駛的滿載爆裂物的車輛。（圖／截自路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導 ）美國自阿富汗撤軍期限在即，恐怖攻擊事件接連上演。26日喀布爾機場自殺攻擊事件後，29日疑似有呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）恐怖份子駕車載有大量爆裂物欲故計重施，遭美方先行以無人機擊斃，據傳有一名孩童遭波及身亡，整起事件還調查中。

CNBC報導，美國中央司令部（CENTCOM）發言人鄂班（Bill Urban）29日表示，美國派出無人機發動視距外空襲，消除呼ISIS-K 對阿富汗首都喀布爾（Kabul）卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）構成的緊迫威脅。

鄂班表示，無人機成功擊中目標，「該輛車引發威力強大的二度爆炸，顯示載有大量的爆裂物。」

路透社報導，這是自26日攻擊事件爆發後，美國軍方第二次攻擊行動。由於機場是美國與盟軍撤離公民及性命堪憂的阿富汗人的重地，因此也成為恐攻主要目標。拜登於28日也曾表示很可能再度發生恐怖攻擊。

一位官員表示，本次遭到擊斃的目標疑似是ISIS-K武裝份子，該組織與西方以及取得政權的塔利班（Taliban）敵對。電視報導畫面也捕捉到當時爆炸當時黑煙竄升的畫面。

一名安全官員表示，無人機空襲車輛時，平民正在機場等候在最後一批部隊離開前搭乘飛機逃離塔利班的統治。

塔利班則表示，已經對美國的攻擊行為展開調查，來釐清被擊殺的目標是否真的為駕駛一輛滿載爆裂物的自殺炸彈客。

本起事件原傳為喀布爾機場遭美軍火箭襲擊，造成一名孩童死亡，但根據美國國防部發言人鄂班說法，沒有平民因此喪生。