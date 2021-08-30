【更新】台灣新北市三峽家庭10人群聚案•確診者年齡從2歲到50歲　板橋大遠百8/30恢復營業•快篩全陰性

更新時間: 2021-08-30 12:03

首次發稿: 2021-08-30 11:00

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圖/板橋大遠百官方臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）板橋大遠百因員工染疫，28日起停業，1688名員工進行快篩，結果全部陰性。板橋大遠百宣布，今天(30日) 11時恢復營業。

板橋大遠百因有櫃姐確診，28日停業，進行消毒，並要求1688名員工前往亞東醫院與社區篩檢站篩檢，結果全部陰性。

板橋大遠百在臉書粉絲專頁宣布，今天11時起全面恢復正常營業時間(如上圖)，出入需全程配戴口罩並填寫實聯制。

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市29日公布11例新增確診病例，包括三峽家庭感染有10人染疫，板橋大遠百1櫃姐確診；CT值多約30以上，研判11例都屬舊案，應無傳染力。

侯友宜市長29日下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後線上說明會並公布，新北市有11例新增確診個案，分別是三峽10例、板橋1例。

三峽家戶感染10人確診

他表示，三峽個案屬家戶感染，案16072因近期因胃痛安排胃鏡檢查，27日被醫院採檢PCR陽性，CT值31，感染源疫調中。

他表示，疫調發現同住家人及友人11人匡列居家隔離並進行採檢，案妻及長子、次子、長女、次女、案妻妹、妹夫、外甥、外甥女等9人PCR陽性，另妻外甥1人及妻友人1人篩檢陰性。篩陽者CT值都約29以上，研判屬舊案，應無傳染力。

板橋--大遠百櫃姐

他表示，板橋一例為案16073的大遠百櫃姐，因身體不舒服，27日至江翠篩檢站採檢，28日確認PCR陽性，CT值31，感染源疫調中。

侯友宜表示，大遠百28日有確診個案後，市府要求大遠百休息進行全館清消，以及啟動企業快篩，原本期待在28日完成全員快篩，但大遠百所報的陰性篩檢員工數和市府所掌握的員工數有落差，為嚴格落實防疫，經發局29日一早就會同警方進場一一核對。

市府表示，已要求大遠百全館清消及員工需持快篩陰性證明才能入場，經過市府防疫措施檢查符合相關規定後，始得營業。

市府公布確診者公共場所足跡(如上圖) ，案16072於8月22日下午到過白沙灣海水浴場（石門區）；案16073於8月20 日﹑21日﹑24日﹑26日在板橋大遠百上班，21日晚間曾到老串角居酒屋（板橋區文化路二段），25日下午曾到藏壽司土城金城路店（土城區金城路二段）。

新北市新增1起10人COVID-19家庭群聚案，指揮中心指揮官陳時中29日表示，此案為典型家庭親密生活的群聚，與在外用餐是兩回事，故目前同住親友聚餐內用規定不會加嚴。

中央流行疫情指揮中心29日公布這起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭10人群聚案，年齡從2歲幼童到40、50歲成人都有。媒體提問，餐廳內用規定放寬，同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座規定是否改變。

對此陳時中回應，相關聚餐內用規定不會因此案加嚴，同住親友在家吃飯的機會遠大於在外用餐，在外用餐是偶而為之，家裡用餐既然都沒用隔板，在外面就沒有使用隔板的必要性。

陳時中也說，此案是典型的家庭親密生活群聚事件，同住家人把病毒帶入家中傳給家人，家庭成員居住愈緊密，感染機率愈高。

針對餐廳內用規定放寬，可能有人假冒同住親友，陳時中說，呼籲大家不要增加染疫風險，一起把基本防疫措施做好。

陳時中也提到，儘管此群聚案有學童受影響，但不會因此加嚴學校管理，而是要求既有的防疫措施，如戴口罩等。