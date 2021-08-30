郭台銘：今年BNT疫苗到貨量約900萬劑　明年不排除為台灣保留3000萬劑

郭台銘曝光BNT疫苗最新進度，直言今年會有約900萬劑來台灣，也透露對方明年為台灣保留3000萬劑額度的意願。（示意圖／pixabay） 郭台銘曝光BNT疫苗最新進度，直言今年會有約900萬劑來台灣，也透露對方明年為台灣保留3000萬劑額度的意願。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心日前證實首批195萬劑左右的BNT疫苗最快月底來台，郭台銘29日深夜也曝光最新進度，直言今年會有800至900萬劑來到台灣，此外，他也向BNT探詢，是否能為台灣保留3000萬劑的額度，據了解，目前獲得很不錯的回應。

針對預計9月初到貨、有「復必泰」字樣的BNT疫苗，郭台銘於臉書上表示，希望在9月初就分二批到達，很高興在我們大家合作之下「搶」到了這批疫苗，媒體上有人描述了當初合作的過程，但對我來說怎麼知道的、誰通報、有沒有復必泰的字樣都不重要，重要的是，我們台灣提前又多了一批疫苗，我們的孩子可以在開學不久打到疫苗了！

郭台銘指出，BNT於8月3日取得台灣的緊急使用授權（EUA）後，便投產客製化標籤的BNT疫苗，希望首批能在9月中秋節前後開始分批抵達，我希望至少到11月都能以每週大約7、80萬劑抵台，期望以「想打的人陸續打得到，疫苗供應週週不斷鏈」為目標，盡力達成群體免疫，郭台銘還不忘幽默的表示，他會負起催貨的責任，老兵催貨不到就住去德國好了。

郭台銘還透露了一個好消息，BNT已承諾今年的到貨數量大約是800至900萬劑，因此還要加把勁來協商後續的數量可否順利完成，若能夠增加，當然維持每週到貨的數量希望再提升。

針對國內未來的疫苗政策，郭台銘以40多年供應鏈的經驗提出看法和建言，盼政府和民間形成共識，以利台灣的防疫政策！他表示，目前全球為了對抗變異種病毒，已有多個國家表明規劃接種第三劑，再加上疫情朝向流感化發展，還要加上考慮各個疫苗廠供貨穩定度，如今疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。

郭台銘說明，明後年的疫情狀況雖不可知，但各國仍不會放鬆買疫苗的行動，所以不存在買太多，或買太早的想法，對於關鍵資源，「有備無患」勝於「量出為入」，更要深入分析影響各疫苗廠供貨穩定度的原因，才能做出判斷而不只依賴對方的承諾。

此外，郭台銘已向BNT試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，「目前獲得很不錯的回應」。

但國際間至少都要在6到8個月前提出採購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計劃性施打，減少民怨。

針對BNT明年願意保留台灣3000萬劑，莊人祥則回應，中央願意接手與BNT公司討論所需要的貨量或費用等，指揮中心現階段也都持續與藥廠直接聯繫，相信雙方溝通管道不成問題。