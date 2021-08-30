〈財經主筆室〉疫情拉大台灣貧富差距 調薪可降低階級對立壓力

行政院長蘇貞昌在行政院會指示，請部會研議政府帶頭加薪示範，不僅讓軍公教調薪有望外，明年基本工資調漲也露出曙光。一場疫情拉大了台灣貧富差距，政府此時謹慎處理軍公教調薪及基本工資的調整，將可適時減緩因所得差距過大，形成階級對立、仇富情緒產生的壓力，避免社會動盪不安的發生。

全國教師工會總聯合會日前質疑，行政院人事總處8月13日「 偷偷摸摸」召開薪資委員會，決議明年軍公教不調薪， 會中完全沒有基層代表。歷年的基本工資審議都在 8、9 月召開，但今年遲遲未決定開會日期，早就引發外界憂心。果真， 主計長朱澤民表示， 軍公教待遇審議委員會原建議明年軍公教暫不調薪。 如今蘇揆一句盼政府示範加薪，讓軍公教人員對調薪又重燃一絲期待 。

日前有位傳說中的竹科媽媽在PTT現身說法，直言「雙薪沒有30 0萬建議不要來新竹生活」，貼文一出除了引發網路上熱議外， 也成為相當火熱的新聞焦點。因為300萬對很多還在領取基本薪資 ，且長期處於低薪環境的年輕人來說，真的是遙不可及的天文數字？ 不少民眾看到這則新聞除了自嘆弗如外， 內心更對長期處於低薪處境忿恨不已。

主計總處日前也發布2020年家庭收支調查結果， 依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，最高20%家庭與最低20 %家庭的可支配所得，差距擴大為6.13倍，較前一年增加0. 03倍，並創近八年來新高，反映疫情使所得分配不均更加嚴峻。

其實，台灣貧富差距越來越嚴重早已是不爭事實， 一場疫情更是拉大了貧富差距， 連主計處的調查結果也證實了這個現象，而一個國家所得差距過大， 容易形成階級對立、仇富情緒，導致社會動盪不安， 任何一個政府面對民眾對貧富差距懸殊的不滿， 皆會感受到強烈的政治壓力。

一場疫情讓拉大貧富差距主因，就是台灣 「外熱內冷」極端經濟情勢所造成。例如餐飲、 旅宿及零售業此次在本土疫情下重創， 勞動市場面臨金融海嘯以來最大危機， 但上市櫃公司獲卻持續創新高，今年第2季稅後盈餘更是首次突破兆 元大關，單季獲利達1.01兆元，年增80.25％， 上半年稅後盈餘高達1.96兆元，較去年同期成長111％， 雙創歷年同期新高，產業好壞落差真的很大。

根據統計，2020年底台灣上市公司家數為948家、 上櫃公司家數782家，總計這1,730家上市櫃公司， 雖然撐起台灣經濟的一大片天， 但台灣絕大部份還是以中小企業為主。截至今年6月底， 台灣公司登記家數高達73萬家，其中很多都是服務產業， 台灣就業人口中，也有多達6成以上在服務業裡工作。 多年來薪資凍漲下，服務產業受害最深，竹科媽媽事件對他們來說， 簡直是另外一個世界發生的事。

蘇揆表示，政府要特別鼓勵企業和勞工朋友「共享經濟和營運成果」 ！但是對勞工來說，「真相」就是這20多年來， 經濟成長的果實大多被資方奪走，因為從1997年開始， 基本工資在藍綠政黨輪替間凍漲了十年， 漲幅遠低於經濟成長的速度。2007年起基本工資終於恢復調漲， 但台灣的平均年漲幅仍是世界各國裡頭的後段班，1997年至20 18年底，人均GDP成長了87%，但基本工資僅調漲了46%。

今年國內爆發本土疫情，衝擊住宿餐飲等內需產業， 但台灣今年經濟成長率卻逆勢成長，2020年上市櫃公司整體獲利 更是創歷史新高達2.48兆元，配發的現金股利也高達1.54兆 元，企業能否與勞方共享經濟與成果，真正關鍵點在於「 政府的態度」！

蘇揆一句盼政府示範加薪後， 軍公教調薪就大反轉露出曙光，而勞動部也將在9月召開基本工資審 議委員會，討論明年基本工資的調升。如今， 外界樂觀預期基本工資調幅，月薪可望達5%以上、時薪調幅3%以 上，希望到最後皆能落實成真。