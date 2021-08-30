（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央疫情指揮中心29日公布新增23例COVID-19確診病例，雙北確診者中各有1人曾到花蓮，其中案16087於26、27日兩天足跡有雲山水、七星潭及東大門夜市等處，縣府已安排清消。

此外台北市衛生局29日晚間公布案16087足跡，除了三創生活園區及光華商場外，個案還到過家樂福重慶店，預計今天(30日)說明相關細節。家樂福表示，已安排重慶店進行消毒，30日將停業一天(公告如下圖) 。

案16087為自美返台年輕人

已注射2劑揮瑞BNT疫苗

台北市衛生局29日晚間表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者案16087於發病前14日內曾到過台北市3家賣場，包含三創生活園區、光華商場以及家樂福重慶店，已通知業者進行環境清消並加強工作人員健康監測。

為此，三創生活園區29日提早打烊、30日停業1天；光華商場則公告30日、31日全館公休消毒。

衛生局表示，案16087的接觸者與風險對象中，38人已完成PCR採檢，其中34人結果為陰性、4人仍在等待報告。目前正在比對個案疫調資料與電信足跡，預計30日可以進一步說明。

家樂福表示，29日下午接到衛生單位通知後，已經安排好消毒公司，重慶店待會就會進行消毒，30日將停業一天，31日恢復正常營業。

台北市政府副發言人魏佑任表示，因案16087活動史較多，須交叉比對個案自述、調閱電信足跡才能公佈完整資訊，將盡力兼顧正確性與即時性，以符合大眾期待。

案16087為自美國返台民眾，已接種過2劑BNT疫苗，因要再回美國而自費進行PCR核酸檢測，28日確診，CT值36，曾搭乘捷運、公車、火車，足跡遍布雙北、桃園市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣6縣市。

中央社引述花蓮縣衛生局表示，29日接獲台北市、新北市政府通報，指有確診者曾於8月份到訪花蓮，隨即展開確診足跡調查，並針對足跡進行清消，提醒鄉親若有與確診者足跡重疊，隨時注意身體狀況，若出現身體不適，儘速至醫療院所就醫，並避免搭乘大眾運輸及計程車。

其中，案16087是一名自美國返台的年輕人，今年5 、6月在美國打過2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞（BNT）疫苗；7月23日返台，居家檢疫期間核酸檢測（PCR）都是陰性；居家隔離期滿後在社區活動，因近期將返回美國，28日自費到醫院採檢確診，CT值36。

花蓮縣衛生局指出，經調查案16087足跡發現，他8 月26日上午8時10分從台北火車站搭乘火車至花蓮站下車，去過lazy美式餐廳、全家便利商店、雲山水、蔡記豆花、花蓮文創園區、小口袋衣櫃、七星潭、東大門夜市、諾丁漢海洋城堡民宿。

案16087另在8月27日到過統一超商、新天堂樂園、星巴克、台開心農場、吳府其馬舖伴手禮店，當天下午4時30分搭台鐵229車次返台北。

花蓮縣衛生局表示，針對此個案共匡列9家店家、7 名工作人員，安排PCR採檢及自主健康管理，店家及其周邊皆已安排清消。

案16080為新北巿確診個案

(如下圖)

另外，案16080為新北巿確診個案，經疫調足跡為8 月15日曾到過光復鄉的統一超商馬太鞍門巿及光復糖廠，店家及其周邊也安排清消。

花蓮縣政府提醒，若與此2確診個案足跡重疊的民眾，務必隨時注意自身健康，若有任何呼吸道及不舒服等症狀，應立即就醫；如有疑慮，可至各鄉鎮市衛生所預約快篩檢測，勿讓防疫出現破口。

北市確診者足跡跨6縣市•家樂福重慶店30日停業一天 雙北2確診者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消