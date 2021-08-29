台灣年度金曲《刻在我心底的名字》涉抄襲　文化部將進行後續處置

由盧廣仲演唱的台灣年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲風波，文化部回應。(圖/添翼創越工作室) 由盧廣仲演唱的台灣年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲風波，文化部回應。(圖/添翼創越工作室)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 台灣年度金曲《刻在我心底的名字》爆抄襲風波，文化部回應。

台灣同志題材電影《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》（以下簡稱《刻在》）由盧廣仲演唱，台灣音樂人黃雨勳製作，在YouTube的點擊率已破4千萬次，獲得當屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎項，更一舉拿下2021年金曲獎年度最佳歌曲，推出後更獲不少音樂人翻唱。

然而，台灣知名主持人吳宗憲28日出席活動時，質疑該歌曲非原創，涉及抄襲西洋老歌Richard Sanderson的《Reality》，現更傳出不少音樂人也抱此疑慮，也有網友發現《刻在》部分旋律與中國鋼琴家作品《自由が丘》雷同。

《刻在》由星馬創作人許媛婷、佳旺、陳文華共同作詞、作曲，今（29）首度透過版權公司發表聲明指出，近日媒體報導，《刻在我心底的名字》歌曲抄襲之云云，令華納公司所屬作者感到困擾和遺憾。各界就《刻在我心底的名字》歌曲之指教，華納公司均理解尊重，惟為恐各界誤解，本律師代華納公司聲明，《刻在我心底的名字》歌曲為作者許媛婷、謝佳旺、陳文華所原創，絕非抄襲。

金曲32評審團主席鍾成虎與《刻在》原唱盧廣仲所屬的添翼創越工作室也回應，「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝」。

該電影監製瞿友寧也在臉書寫下長文，他覺得盧廣仲無端承受這些，更是沒來由的無辜，歌既非他填詞譜曲，也非他製作，他只是位演唱者。

瞿友寧強調，對於電影創作，既然都有可能不小心和別人雷同，那如何忠實地將自己獨特的情感和生活經驗貫入，尋找創新的可能，這就是我們一直在努力的事。

瞿友寧指出，回憶之前努力的過程，這首歌從我第一次聽到，到最後完成，我們所有人來來回回不停修改，努力了至少三個月，才完成了這一首可以感動我們自己的歌曲。

文化部強調，依金曲獎報名須知，年度歌曲獎應為全新之創作單曲（包含詞、曲及演唱）。有關第32屆金曲獎年度歌曲《刻在我心底的名字》疑涉著作權爭議，依《著作權法》規定，應由著作權人提出，經智慧財產及商業法院嚴謹的專業判斷，文化部影視局再依據判斷結果進行後續處置。



Richard Sanderson 《Reality》(影/Youtube)



《刻在我心底的名字》(影/Youtube)