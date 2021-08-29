大板根森林溫泉酒店 【板根巨獸。遠古生物展】

全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」、「優質溫泉」的三峽「大板根森林溫泉酒店」，經北二高下三峽交流道約20分鐘，即可擺脫城市喧囂，沿著溪流而上，映入眼簾的是一處難得純淨的養生祕境，我們在這此歡迎您來感受雨林、溫泉、雙SPA的養生新概念，微涼季節大板根推出【板根巨獸。遠古生物展】，讓您的假期非常不一樣~~

【萬歲金剛。遠古生物】 防疫森活一日遊 購買森林門票全額折抵消費

「不能出國！也能置身真實遠古叢林」，欣賞栩栩如生遠古生物及全台首創7米高的萬歲金剛，大板根回饋入園門票不加價，再加碼門票抵消費！大板根超擬真遠古生物展帶您重返遠古森林提供親子共遊好去處，體驗遠古生物叢林就趁現在。

專案時間：2021/9/1-2021/10/31，限平日週一到週四(9/20-21、10/11除外)；購買森林門票即可獲得支付門票金額之消費抵用券一張；抵用券可至大板根以下營業單位消費：太子西餐廳、麗宴中餐廳、板根咖啡廳、溫泉區:露天溫泉SPA或湯屋、禮品部:購買特定商品可折抵消費(詳情可參看大板根官網說明)

【遠古生物探索奇兵】一泊二食住房專案

史上首創，古生物登陸大板根原始森林，快到大板根原始森林探索古生物足跡！大板根限時推出一泊二食古生物展住房專案，專案每房可還獲贈遠古生物主題贈品(隨機贈送)，打造最震撼刺激的親子行程，等您來冒險。

活動期間：2021/9/1-12/31，平日酒店區三人房(2成人1兒童)$7800起、平日酒店區四人房(2成人2兒童)只要$9800起，含：早餐、遠古生物期間限定晚餐、露天溫泉SPA、森林門票…等，展覽期間大板根將十多隻擬真遠古生物，植入森林園區，七米高的萬歲金剛巨獸也歡樂的與您打招呼，並於禮品部推出相關獨家主題商品，體驗遠古生物叢林假期就趁現在。

更多的訊息請至大板根森林溫泉酒店網站查詢，或洽詢專線(02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534