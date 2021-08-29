凱達百宴自助餐重啟內用 套餐吃到飽新型態迎客

台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳以高CP值、空間寬敞舒適為名，自開放餐飲內用後，許多客人對於自助餐廳詢問絡繹不絕，故在評估內用市場需求將持續回溫後，台北凱達大飯店確定將於9月1日重啟內用，高規配合防疫原則並另採用「套餐吃到飽」的新型態迎接客人，在防疫與餐點上全面升級。因防疫期間依政府規定降載用餐人數，百宴自助餐廳於官網一釋出重啟內用消息後立即湧現訂位潮，目前9月份已有近四分之一天數客滿。

台北凱達大飯店的百宴自助餐廳，自9月1日起將推出午、晚餐「豪飽海陸饗宴」餐飲活動，採專人位上服務，精緻的西式套餐料理呈現，每道現點現做最新鮮美味，不論沙拉、湯品、甜點以及主菜皆可盡情享用、無限續點（餐點需使用完畢方可續點）。全新推出的六道主菜：「炭烤美國肋眼佐紅酒醬」、「希臘檸檬烤雞」、「法式鴨胸佐葡萄橄欖醬汁」、「香煎鱸魚佐白酒醬」、「德式脆皮烤豬腳」、「日式燒烤松阪豬佐味噌醬」，為西式套餐打造出嶄新而細膩的面貌。百宴自助餐廳新型態的供餐方式與料理讓舊雨新知皆能盡情嘗鮮體驗，重溫日常上餐廳吃飯的小美好。

百宴自助餐廳同時也提升館內防疫工作，例如管制出入口、設置紅外線測量儀、落實實聯制、電梯標示安全社交距離、賓客離席後餐桌與隔板皆全面清潔消毒、採個人式餐點、不自助取餐、桌距1.5公尺、同桌用餐須設置隔板或梅花座、餐具皆經高溫消毒後才供使用。台北凱達百宴自助餐聽全面防疫升級、餐點升級，內用不加價，平日午餐每位只要820+10%元，假日午晚餐每位1,020+10%元，除手邊持餐券客人可直接使用外，中正區、萬華區里民再享85折優惠！外帶百宴精緻套餐每套另享8折優惠。百宴自助餐廳訂位電話：02-23836788；更多飯店優惠洽詢官網。