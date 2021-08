台北《SIDOLI RADIO 小島裡》聲音新概念場域　首場體驗展《擬聲現場 in 大稻埕》

《SIDOLI RADIO 小島裡》聲音體驗展《擬聲現場 in 大稻埕》(圖/小島裡提供) 《SIDOLI RADIO 小島裡》聲音體驗展《擬聲現場 in 大稻埕》(圖/小島裡提供)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)方序中策畫展覽《擬聲現場 in 大稻埕》,精選大稻埕故事聲遊,結合五感的五大聆聽體驗區將於「S IDOLI RADIO 小島裡」登場,自即日起至 10月24日止採預約制參觀。

由設計師方序中、蚯蚓文化游智維、活動策劃人林凱洛所組成的「S IDOLI RADIO 小島裡」,是以聲音為載體的新概念場域,落腳台北市太平町, 以大稻埕為起點,結合錄音、咖啡、選物、唱片、展覽的多型態文化 空間,透過聽覺感受生活記憶,一起聆聽小島裡的故事。

「挑一個似乎快要從聲景中消失的聲音,記錄下來,就像你保留的聲音會放在博物館裡收藏那樣。想像一下,你的錄音檔可能會成為碩果僅存的標本,留下已經消逝的珍貴聲音素材。」-生態聲景學之父_R・莫瑞・薛佛 (R. Murray Schafer)

聲音體驗《擬聲現場 in 大稻埕》(Sound Scene In Dadaocheng),精選三十多則大稻埕故事聲遊,由策展人方序中設計五個聆聽體驗區,以「一刻15分鐘」為時間單位,每個人說一則故事,也許是一段記憶或告白,也許是人生經驗或家族往事,隨著耳機裡的聲音流動,故事就是一扇時空之門,隨想像力跳躍穿梭。

場景設計由引体向上Indigo打造,架構立體性的聲景舞台,引体向上主理人—陳澍宇,在本展擔任共同策展人,他認為,任何感官,都是閱讀的方式,場景以視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺五感的體驗為出發,將大稻埕的地景與故事投射於不同年代的老傢俱,每個空間都成為一小段時間旅行的時光機,新舊混搭,今昔交錯。

擺設上也選擇了與五感相關聯的品項,如:藥草罐、設計燈具、器官造型經典家飾,鼓勵大家在聆聽的同時去觀察、聞嗅與觸摸,感受聲音的痕跡。並將五個展區設計成個人聆聽空間,透過一個人獨自地聆聽,讓聽者在孤單中讓感官放大,留下對時間、對土地、對生活的記憶滋味,回憶良久。

學習聆聽故事,不再只是街坊常民口述的字句而已,它更是一種提醒,提醒我們記得生活的模樣,人情的往來,以及時代的見證。如始終張臂接納新舊文化融合的大稻埕,因為故事不蒙塵,只要訴說與聆聽,就能留下溫度。

1.文化人士定調大稻埕的「Local Tunes 地方調」

從這裡開始,將聽見在地人物所觀察的大稻埕。作家、漫畫家、社會學家,有人記得百年前街頭喧囂,有人在此孕育世代傳承根苗,有人留下老台北的味覺記憶。把握時間並不容易,只要願意留下隻字片語,風格就能從口裡傳說。傳說累積成文化,文化堆疊出重量,聆聽土地上的故事,是熟悉一地的起點。

2.新進店家帶來新融合的「New Wave 新浪潮」

這一站,進駐了走進大稻埕的新角色。日常用品拾荒人、台灣花布設計師、精釀啤酒製造者,以及首批走進迪化街的咖啡師或調酒師。無論是新來的移居,或是回鄉的故人,新舊交融的變是大稻埕的不變,時代累積成共生的土層,盤根錯節出豐富生命的新浪潮,為下一代的美好生活接力傳承。

3.傳統店家持續摩登的「Old Fashion 老靈魂」

請坐下來,側耳傾聽。世世代代在地的人們留下話語,如遠方傳來絲線,絲線掛著話筒,等著張開耳朵的人接起。古老的故事會像薄紙越來越輕,現在不聽,就會消失。每一篇記憶街區或家族的聲音日記,編織流入大稻埕巷弄間的流水日常,成為鋪陳文化風景最珍貴的拼圖。

4.在聲音實境裡感受大稻埕味覺的「Sound Menu 聽味道」

歡迎光臨,大稻埕聲音主廚已上線。為您獻上本季特製聲音套餐,百年老店、廟口小攤、新潮味覺,從山珍吃到海味,從迪化街吃到延平北,由人情味當作佐料的食物聲響。來大稻埕,好好聽,也好好吃。吃情懷,吃功夫,吃味覺記憶中的老台北。

5.B1地下室結合感傷唱片行與大稻埕第一唱片行的「Record Store 唱片行」

搭上時光機器,走進音樂卡帶的隧道,彷彿呼應大稻埕曾日日笙歌的黃金歲月。佇立大稻埕將近一甲子的第一唱片行,見證台灣音樂繁華年代,如今依舊安居街角,成為最後的音樂守護者。循著音符展開地圖,搭上島嶼音樂列車,行一段時光之旅,也許在未來,或者是過去,讓我們從聲音裡,再次相遇。

聲音是一場旅行,我們要去的地方,不需要路。(Where we're going, we don't need roads.)

透過聽覺引導,《SIDOLI RADIO 小島裡》如聲納導航,探測故事,以聲音地標建構成資料庫,再擴散普及於台灣各地,無論何時何地,一鍵Record即啟動行動錄音,按下Play播放就進入聲音旅行。《SIDOLI RADIO 小島裡》深信台灣這座小島,存在著太多美麗的聲音與故事,如果台灣是一張儲存時光的卡帶,聲音採集計畫將是起點,每天、每刻、每地,只要願意留下一道聲音,故事逐漸堆疊成線,匯聚浩瀚聲海,刻畫於時代精神裡的文化聲軌,小島上的縣市鄉鎮,都能譜出各形各色的聲音文化地圖,完成「小島裡的聲態系」。

► 文化人士獻聲者|飲食作家/盧怡安、食材達人/徐仲、希嘉文化/陳小麥、作家/黃麗群、發現故事/陳仕哲、《異人茶跡》作者/張季雅、社會學家/鄭陸霖、旅遊作家/水瓶子、COFE/顧瑋、蔣渭水文化基金會/蔣朝根+蔣理容、霞海城隍廟/吳孟寰、靈安社/吳柏勳、大稻埕創意街區發展協會/周佩蓉、瓦豆工作室/江佶洋、導演/葉天倫、探照文化/李明璁、島內散步/邱翊、迪化207博物館/華安綺

► 進駐店家獻聲者|印花樂/Ama・小花・瓊玉、地衣荒物/謝欣翰、A Design & Life Project /許博軒、蘑菇Mogu/張嘉行、米凱樂啤酒吧/林幼航、爐鍋咖啡/盧郭杰和、行冊/婷婷、減簡手制/陳子瑜、發琴吧/張國偉

► 在地店家獻聲者|有記名茶/王聖鈞、龍王魚丸店/褚志宏、正玉馨堂香舖/張祐榮、李亭香糕餅/阿潼、江記華隆肉紙/江雅雯、波麗路西餐廳/廖聰麒、慈聖宮魷魚標/阿淇、聖億布莊/周睿麒、新芳春茶行/王國忠、聯暉佛具繡莊/童振熙、李日勝烏魚子/王麗蘋、大華行/竹木造咖/王泰欽、黃長生藥房/廖庭妍、義和蔥蒜行/柯順耀、十字軒餅舖/邱易為、凱恩西服/范樓達、第一唱片行/陳玲玲

► 味覺之聲採集地|有記名茶、江記華隆肉乾肉紙、李日勝烏魚子、慈聖宮魷魚標、民樂旗魚米粉湯、永樂雞捲大王、劉美麗紅燒肉、米凱樂啤酒吧