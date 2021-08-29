台北《SIDOLI RADIO 小島裡》聲音新概念場域　首場體驗展《擬聲現場 in 大稻埕》

《SIDOLI RADIO 小島裡》聲音體驗展《擬聲現場 in 大稻埕》（圖／小島裡提供） 《SIDOLI RADIO 小島裡》聲音體驗展《擬聲現場 in 大稻埕》（圖／小島裡提供）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)方序中策畫展覽《擬聲現場 in 大稻埕》，精選大稻埕故事聲遊，結合五感的五大聆聽體驗區將於「S IDOLI RADIO 小島裡」登場，自即日起至 10月24日止採預約制參觀。

由設計師方序中、蚯蚓文化游智維、活動策劃人林凱洛所組成的「S IDOLI RADIO 小島裡」，是以聲音為載體的新概念場域，落腳台北市太平町， 以大稻埕為起點，結合錄音、咖啡、選物、唱片、展覽的多型態文化 空間，透過聽覺感受生活記憶，一起聆聽小島裡的故事。

「挑一個似乎快要從聲景中消失的聲音，記錄下來，就像你保留的聲音會放在博物館裡收藏那樣。想像一下，你的錄音檔可能會成為碩果僅存的標本，留下已經消逝的珍貴聲音素材。」－生態聲景學之父＿R・莫瑞・薛佛 （R. Murray Schafer）

聲音體驗《擬聲現場 in 大稻埕》(Sound Scene In Dadaocheng)，精選三十多則大稻埕故事聲遊，由策展人方序中設計五個聆聽體驗區，以「一刻15分鐘」為時間單位，每個人說一則故事，也許是一段記憶或告白，也許是人生經驗或家族往事，隨著耳機裡的聲音流動，故事就是一扇時空之門，隨想像力跳躍穿梭。

場景設計由引体向上Indigo打造，架構立體性的聲景舞台，引体向上主理人—陳澍宇，在本展擔任共同策展人，他認為，任何感官，都是閱讀的方式，場景以視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺五感的體驗為出發，將大稻埕的地景與故事投射於不同年代的老傢俱，每個空間都成為一小段時間旅行的時光機，新舊混搭，今昔交錯。

擺設上也選擇了與五感相關聯的品項，如：藥草罐、設計燈具、器官造型經典家飾，鼓勵大家在聆聽的同時去觀察、聞嗅與觸摸，感受聲音的痕跡。並將五個展區設計成個人聆聽空間，透過一個人獨自地聆聽，讓聽者在孤單中讓感官放大，留下對時間、對土地、對生活的記憶滋味，回憶良久。

學習聆聽故事，不再只是街坊常民口述的字句而已，它更是一種提醒，提醒我們記得生活的模樣，人情的往來，以及時代的見證。如始終張臂接納新舊文化融合的大稻埕，因為故事不蒙塵，只要訴說與聆聽，就能留下溫度。

1.文化人士定調大稻埕的「Local Tunes 地方調」

從這裡開始，將聽見在地人物所觀察的大稻埕。作家、漫畫家、社會學家，有人記得百年前街頭喧囂，有人在此孕育世代傳承根苗，有人留下老台北的味覺記憶。把握時間並不容易，只要願意留下隻字片語，風格就能從口裡傳說。傳說累積成文化，文化堆疊出重量，聆聽土地上的故事，是熟悉一地的起點。

2.新進店家帶來新融合的「New Wave 新浪潮」

這一站，進駐了走進大稻埕的新角色。日常用品拾荒人、台灣花布設計師、精釀啤酒製造者，以及首批走進迪化街的咖啡師或調酒師。無論是新來的移居，或是回鄉的故人，新舊交融的變是大稻埕的不變，時代累積成共生的土層，盤根錯節出豐富生命的新浪潮，為下一代的美好生活接力傳承。

3.傳統店家持續摩登的「Old Fashion 老靈魂」

請坐下來，側耳傾聽。世世代代在地的人們留下話語，如遠方傳來絲線，絲線掛著話筒，等著張開耳朵的人接起。古老的故事會像薄紙越來越輕，現在不聽，就會消失。每一篇記憶街區或家族的聲音日記，編織流入大稻埕巷弄間的流水日常，成為鋪陳文化風景最珍貴的拼圖。

4.在聲音實境裡感受大稻埕味覺的「Sound Menu 聽味道」

歡迎光臨，大稻埕聲音主廚已上線。為您獻上本季特製聲音套餐，百年老店、廟口小攤、新潮味覺，從山珍吃到海味，從迪化街吃到延平北，由人情味當作佐料的食物聲響。來大稻埕，好好聽，也好好吃。吃情懷，吃功夫，吃味覺記憶中的老台北。

5.B1地下室結合感傷唱片行與大稻埕第一唱片行的「Record Store 唱片行」

搭上時光機器，走進音樂卡帶的隧道，彷彿呼應大稻埕曾日日笙歌的黃金歲月。佇立大稻埕將近一甲子的第一唱片行，見證台灣音樂繁華年代，如今依舊安居街角，成為最後的音樂守護者。循著音符展開地圖，搭上島嶼音樂列車，行一段時光之旅，也許在未來，或者是過去，讓我們從聲音裡，再次相遇。

聲音是一場旅行，我們要去的地方，不需要路。(Where we're going, we don't need roads.)

透過聽覺引導，《SIDOLI RADIO 小島裡》如聲納導航，探測故事，以聲音地標建構成資料庫，再擴散普及於台灣各地，無論何時何地，一鍵Record即啟動行動錄音，按下Play播放就進入聲音旅行。《SIDOLI RADIO 小島裡》深信台灣這座小島，存在著太多美麗的聲音與故事，如果台灣是一張儲存時光的卡帶，聲音採集計畫將是起點，每天、每刻、每地，只要願意留下一道聲音，故事逐漸堆疊成線，匯聚浩瀚聲海，刻畫於時代精神裡的文化聲軌，小島上的縣市鄉鎮，都能譜出各形各色的聲音文化地圖，完成「小島裡的聲態系」。

► 文化人士獻聲者｜飲食作家／盧怡安、食材達人／徐仲、希嘉文化／陳小麥、作家／黃麗群、發現故事／陳仕哲、《異人茶跡》作者／張季雅、社會學家／鄭陸霖、旅遊作家／水瓶子、COFE／顧瑋、蔣渭水文化基金會／蔣朝根＋蔣理容、霞海城隍廟／吳孟寰、靈安社／吳柏勳、大稻埕創意街區發展協會／周佩蓉、瓦豆工作室／江佶洋、導演／葉天倫、探照文化／李明璁、島內散步／邱翊、迪化207博物館／華安綺

► 進駐店家獻聲者｜印花樂／Ama・小花・瓊玉、地衣荒物／謝欣翰、A Design & Life Project ／許博軒、蘑菇Mogu／張嘉行、米凱樂啤酒吧／林幼航、爐鍋咖啡／盧郭杰和、行冊／婷婷、減簡手制／陳子瑜、發琴吧／張國偉

► 在地店家獻聲者｜有記名茶／王聖鈞、龍王魚丸店／褚志宏、正玉馨堂香舖／張祐榮、李亭香糕餅／阿潼、江記華隆肉紙／江雅雯、波麗路西餐廳／廖聰麒、慈聖宮魷魚標／阿淇、聖億布莊／周睿麒、新芳春茶行／王國忠、聯暉佛具繡莊／童振熙、李日勝烏魚子／王麗蘋、大華行／竹木造咖／王泰欽、黃長生藥房／廖庭妍、義和蔥蒜行／柯順耀、十字軒餅舖／邱易為、凱恩西服／范樓達、第一唱片行／陳玲玲

► 味覺之聲採集地｜有記名茶、江記華隆肉乾肉紙、李日勝烏魚子、慈聖宮魷魚標、民樂旗魚米粉湯、永樂雞捲大王、劉美麗紅燒肉、米凱樂啤酒吧