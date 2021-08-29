台灣越籍移工持有肉品驗出非洲豬瘟　檢警擴大釐清

高雄市岡山警分局日前查扣60包總重17公斤的肉乾並送驗，農業局29日證實其中參雜豬肉的雞肉絲驗出非洲豬瘟病毒。（高雄岡山警分局提供） 高雄市岡山警分局日前查扣60包總重17公斤的肉乾並送驗，農業局29日證實其中參雜豬肉的雞肉絲驗出非洲豬瘟病毒。（高雄岡山警分局提供）

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 高市岡山警分局日前查扣雞肉絲驗出非洲豬瘟病毒，全案由檢警擴大釐清中。

台灣23日查獲非洲豬瘟病毒走私肉品逾71公斤，疑從越南進口的走私肉品含有非洲豬瘟病毒由2名女子所持有，包含牛肉乾、雞肉絲等已由動保處採樣送檢及收回銷毀。

中央社報導，高雄市政府農業局今(29)日上午證實，針對警方日前會同衛生單位前往岡山區某移工宿舍查扣的牛肉乾、雞肉絲等不明來源食品，經交由動保處採樣送驗，其中雞肉絲（裡面摻雜豬肉）呈現非洲豬瘟陽性反應。

岡山警分局說明，警方23日上午11時獲報前往岡山某間移工宿舍查察36歲高姓越籍移工，晚間二度查緝時查獲2箱共40包雞肉絲混雜豬肉、以及一箱共20包牛肉乾，總重17公斤，警方不敢大意當場查扣所有肉乾，並即時通知衛生局裁處送驗。

民眾從國外違規輸入肉品或網購產地不明的肉製品，違者最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，截至28日已完成5843場養豬場查核作業，再查獲4場使用違法廚餘，累計已查獲10場違規，均依《飼料管理法》裁罰3萬元。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，非洲豬瘟不會感染人，病毒也不會出現於人糞便中，因為在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，但會出現於染病豬隻的糞便中。

非洲豬瘟於1921 年首次於非洲肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病， 特徵是發病過程短，但死亡率高 ， 從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地 。