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美軍8/31前將撤出阿富汗 塔利班增加部署封鎖喀布爾機場

許多人恐怕無法在31日前撤離阿富汗，他們將面臨持續惡化的自然環境與疫情，情況相當不樂觀。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 21:10
美國宣布即將撤軍離開阿富汗，當地情況仍一團亂。（圖/美聯社）

美國宣布即將撤軍離開阿富汗，當地情況仍一團亂。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美方於8月31日將全數撤離阿富汗，塔利班今（28日）則在喀布爾機場周圍部署了額外的部隊，並在前往機場的路上設立檢查站，以防止人群聚集。

與極端組織ISIS有關的ISIS-K於週四發動的自殺式襲擊，造成 169 名阿富汗人和 13 名美國軍人死亡，人們擔心這個比塔利班激進得多的組織可能會再次發動襲擊。許多西方國家已經在下周二所有美軍撤出阿富汗的最後期限之前完成了撤離行動。隨著撤離行動逐步減少，塔利班基本上已封鎖了整個喀布爾機場。

塔利班在掌權後一再重申，8月31日限期過後將不允許外國軍隊出現在阿富汗，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日表示，喀布爾機場可能會暫時關閉。他認為，機場命運對塔利班而言事關重大，他們不想如1996年至2001年期間那樣再次領導一個受蔑視的政權，並且非常希望人道救援迅速進入阿富汗。

過去兩週，一些原有大量人群聚集藉以希望逃離阿富汗的區域多數都已被清空。現在當地通往機場的道路上出現了新的檢查站，其中一些檢查站由身穿制服的塔利班武裝人員操作，並搭配軍事汽車和從阿富汗安全部隊（Afghan Armed Forces）獲得的夜視鏡，可謂全副武裝。

根據美聯社，今日網路流傳一段影片，顯示塔利班在通往機場的道路上鳴槍示警，並噴出某種顏色的煙霧，導致數十人四散。據美國稱，超過 100,000 人已通過喀布爾機場安全撤離，但還有數千人正在努力離開，且可能無法在周二之前撤離。

讓情況更亂的是，許多公務員和數百位民眾、抗議者聚集在銀行外排隊，等待透過提款機領錢。抗議者表示，他們已經有三到六個月都沒有領到薪水，且提款機還有提款限制，每 24 小時只能領取 200 美元左右。

與此同時，聯合國相關組織也警告，阿富汗當地不斷惡化的干旱將威脅超過 700 萬人的生計，且阿富汗人也正面臨新冠肺炎疫情和最近戰爭流離失所的痛苦，情況相當悲觀。
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塔利班
美軍
喀布爾機場

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更新時間 : 2021-08-28 21:37 GMT+08:00

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