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板橋大遠百櫃姐確診 28日停業消毒 逾1500名員工快篩

今日本土確診個案數為零，因為此櫃姐個案今下午尚未列入案號，29日預計公布個案，也會公布其公共活動史，目前持續疫情調查。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 20:32
新北市板橋大遠百有櫃姐染疫，28日停業消毒。部分遠百員工28日前往板橋江翠社區篩檢站等待篩檢。（圖/中央社）

新北市板橋大遠百有櫃姐染疫，28日停業消毒。部分遠百員工28日前往板橋江翠社區篩檢站等待篩檢。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）板橋大遠百一名櫃姊因身體不舒服才自行前往篩檢，PCR結果陽性，百貨公司今（28日）因此停業一天。確診櫃姐傳染力低，將匡列同住家人，29日則會公布其公共活動足跡。

今下午的新北市府疫情說明會中，市長侯友宜今天表示，個案為百貨公司1樓專櫃櫃姐，27日至板橋區江翠篩檢站採檢，快篩為陰性，28日核酸檢測PCR陽性確診，但CT值31，傳染力低，不過館內超過1500名員工將全數進行快篩，待全部陰性後才能恢復營業。

根據中央社，板橋大遠百襄理李昭德表示，因為有員工染疫，今天停業消毒，並要求員工前往亞東醫院與社區篩檢站篩檢，至於要等到何時恢復營業，要看超過1500名員工何時能完成快篩，並持陰性證明造冊才能申請恢復營業，將儘量朝此目標努力。

過去板橋大遠百也曾有員工確診。6月29日一名櫃姐確診，大遠百篩檢1685名員工全部陰性後，7月1日下午才恢復營業。中央社報導中，襄理李昭德表示，上次事件後公司都依照要求入館員工與消費者需測量體溫，相關手扶梯等也都會每天消毒。

然而，這次染疫員工也是持篩檢陰性證明上班。櫃姐最後一次上班為8月26日，之前曾因不舒服休假。根據衛生局長陳潤秋，今日本土確診個案數為零，因為此櫃姐個案今下午尚未列入案號，29日預計公布個案，也會公布其公共活動史，目前持續疫情調查。
板橋大遠百
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新冠肺炎
新增確診

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