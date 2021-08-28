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BNT疫苗要來台啦！先給學生施打 指揮中心公布4大副作用

接種BNT疫苗後，副作用包含頭暈、噁心、頭痛；有1到2成可能發燒，也有極小機率可能引發罕見的心肌炎、心包膜炎，尤其年輕男生發生機率較高，家長在孩子接種前可先檢視說明書與同意書。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 19:45
BNT疫苗學生先打，指揮中心揭4大常見不適症狀。（圖/美聯社）

BNT疫苗學生先打，指揮中心揭4大常見不適症狀。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）自8月28日起，台灣民眾可開始預約接種BNT疫苗，其中12至17歲的青少年將成為優先施打對象，指揮中心今（28日）曝4大BNT疫苗接種副作用，包含頭暈、噁心、頭痛，另有1到2成可能出現發燒症狀。

根據指揮中心，接種BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉或抓接種部位。另外，接種疫苗後有1到2成機率可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

當民眾接種後發現，接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒，或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫診斷治療，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

根據國外研究，BNT疫苗也可能引發罕見的心肌炎、心包膜炎，導致胸痛、呼吸困難等症狀，尤其年輕男生發生機率較高，不過機率約為每10萬人中1至5人。

中央流行疫情指揮中心也在今天的記者會中表示，最快8月底抵台的一批BNT疫苗，將進入校園替12到17歲學生族群造冊施打。指揮官陳時中則表示，未來BNT疫苗將比照流感疫苗，提供說明書及家長同意書，由家長替孩子審視過後，再決定是否施打。

BNT疫苗要來台啦！先給學生施打 指揮中心公布4大副作用

依據疫苗第三期臨床試驗結果，接種後可能發生之反應及頻率參考資料。（圖/疾管署）
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